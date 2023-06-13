FM財自 | 在CPI數據及美聯儲議息結果前勿追高

應該說在重要數據或結果公佈前後，過去經常會出現“A”回“V”彈的現象，尤其是這次超級週，期貨市場的快速變化絕非新手能掌控，除非你是老手，不然勿參與。

今晚（0613）美國將公佈CPI數據，明晚將公佈議息決定，適逢昨晚納指100期貨（NQ）再創波段新高，一下子股市變得異常興奮，從美國股市的：恐懼與貪婪指數中，目前是從今年3月份時的極悲觀的情況轉而至現今極樂觀，各位必須留意此點。

我近年的策略，若要參與都是在公佈重要數據前先排好“天價”分段沽，若想做空的話；或排好低價等炒底博反彈，若看彈的話，而排價多數是用來平倉，開倉則會額外小心謹慎，絕少會等公佈後看到市場的震蕩時而追升追跌。

Tesla 創錄最長連升日數

昨晚（0612）納指再破波段新高，在納指領升之下，標普500指數也再創2022年4月以來的新高，道瓊漲189點，收在34066點，看道指34000-34200的魔咒 阻力位，這次會否會突破或是趁亂假突破？

納指綜合漲202點收在13462點，標普漲40大點收4339。

幾個月前還在看跌美股的高盛也上調標普500今年底的預估值為4500點。個別股份中，Tesla連升第12天，創該股紀錄最長連升日數，收在249.8元。

衡量標普500波動的恐慌指數VIX目前為15.5％，是過去兩年以來，在公佈CPI數據前的最低水平。

FedWatch暫時顯示，本周不升息的可能性為74%，市場預期聯準會這次（0614）暫緩升息機率很高。

但若今晚CPI數據大幅高於預期值很多，市場將出現震盪。

筆者的選擇會在公佈前夕及納指100持續還在破頂的同時排天價分段沽NQU3，博取公佈後回跌時的空間分段平倉，但新手勿試，或只參與少量SQQQ逢低炒底就算了，也比較安全。