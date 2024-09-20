FM財自 | 壓抑多時的港股能否走出一波趨勢？

美國聯儲局周三晚議息一如市場預期減息0.5%，預期今年底前再減0.5%，明年減1%，美國減息周期正式啟動，美股指數自9月6日急挫之後，持續回升，道指標指再破歷史新高，恒指也跟升第6天。

壓抑多時的港股是否能走出一波趨勢？

今天早段恒指已升破8月30日的高位18,202點，最高至18,355點，科技指數領升，不少上星期至本週初才跌破波段低位的弱勢股份反彈，例如週一才跌破波段底218.4元的港交所，昨天上升13元或5.77%，今天最高至243.6元，中午前回調至240元附近，恆指中午前仍然守在18200之上，市場一時歡天喜地，有些說升浪未完，有些說突破頸線上看19,000點，有些說失落週期完結了，彷彿牛市重臨地看好。