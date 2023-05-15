FM財自 | 外圍投資氣氛見陰霾

於過去七個交易日 (5月4至12日) 恆指繼三連升後，經歷四連跌，上周五收報19,627點，低於5月3日收報19,699點，反映早前三連升的升幅不但已被全然消化，現更見「跌凸」了。畢竟外圍投資氣氛欠佳，美股道指於5月8至11日也見四連跌，即恆指上述四連跌緊隨道指，意味著美股若見繼續走弱，恆指本週仍有下行空間。上週不獨美國，中國也發佈多項市場所關注經濟數據，兩者均有發佈通脹數據，先有5月10日美國公佈4月份CPI，按年上升4.9%，較前值和市場預期的同是5.0%為低。

留意自去年8月公佈數字以來，市場每月均預期美國CPI回落，已是連續九個月；但於今年5月公佈數字前，卻預期與前值相同，罕見的持平預測不排除與上月CPI大幅下降1個百分點至5.0%有關。另可留意於CPI公佈前5月5日發佈的非農就業職位為25.3萬份，較前值的16.5萬份顯著增加，亦較預測的18.0萬份多出超過四成。同日公佈的平均每小時工資，環比增長0.5%，較前值和預測的同是0.3%為高，故此當時預期佈4月份CPI持平亦可理解，證明實際仍見下降，屬驚喜結果。

不過當日道指由升轉跌，反映上述利好消息刺激歷時短促，市場更關注美國地方銀行資金缺口問題會否惡化，所以由最多上升211點 (33,561 → 33,772點)，轉為一度低見33,239點，大跌逾320點，最終收報33,531點，下跌30點。港股近日走弱除了因為道指表現欠佳，認為亦與5月11日內地公佈4月份CPI及PPI有關，前者為0.1%，除了較前值0.7%明顯回落，亦低於預期的0.4%。數字為2021年4月公佈數字以來最低，即逾兩年新低；另見PPI為 -3.6%，同見低於預期的 -3.2%，又較前值 -2.5%減幅明顯。

中國消費數據解讀

市場解讀4月份內地消費表現偏弱，也見反映供給側情況的PPI為2020年7月公佈數字以來最低，即近三年新低，表示商戶降價促銷壓力仍大。當然，自2019年底計起疫情持續超過三載，商戶希望乘著現在防疫社交距離和出入境限制解除，積極出售累積多時的存貨可以理解。不過始終內地經濟復甦需時，加上今年較早出現農曆新年節期，於2至4月變為消費淡季，不少國民於消費取態上仍會審慎，形成3至5月公佈的CPI和PPI走勢欠佳。筆者認為5月有「五‧一黃金週」，6月又有「618購物節」，預期6及7月公佈的消費數字會見改善。

雖然理性上明白內地經濟數據可望好轉，但於短期不會再有新的消費數據公佈，以及美國於本月底觸及債務上限，暫未見民主、共和兩黨會達共識，市場憂慮國債違約風險升溫，令外圍投資氣氛見陰霾，所以本週港股會否續跌仍要關注。上周五恆指已收低於250天移動平均線，倘於今明 (5月15及16日) 也未見收復，便要看19,500點會否有支持。3月23日以來恆指每日交易日低位均在19,500點之上，理應屬較強支持位；不過若見美股道指失守33,000點收市，要有恆指下試19,000點心理準備，暫對港股走勢應持審慎注視態度較合宜。