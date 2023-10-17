熱門搜尋:
比利時布魯塞爾槍擊案 消委會 以巴衝突 玫瑰崗中學 施政報告2023 天氣 冰上火花 大閘蟹2023 煥然懿居第三座 綠色債券 陳卓賢 Lolly Talk 網上熱話 流感 居屋2023 鍾培生 恒大 香港夜繽紛 JPEX 福島核污水 好去處 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
FM財自
2023-10-17 12:56:14

FM財自|失落週期必須改變傳統交易策略

分享：
恒指上週四出現小黃昏之星 (資料圖片)

恒指上週四出現小黃昏之星 (資料圖片)

上週五以巴局勢未明朗，美股市場投資人擔心局勢變化先沽為敬，避險賣壓拖低上週五收市位，從黃金格價周五狂飆顯示市場的擔心程度，然而周末假期中局勢未有惡化，周一開局空頭回補，道指漲逾300點，升近34000點邊緣，納指100回升升1.18％。

避險情緒消退，油價及金價在周一回跌，另外大摩預期第四季標指較大機會反彈，不過下調標指目標。

市場本周焦點在美國企業第三季業績，包括周二公布的美銀、高盛；週三有特斯拉及Netflix，周四的美國航空及台積電等公佈季績。

恒指上週四出現小黃昏之星

港股方面，內地多間央企申請增持回購A股，消息在昨晚（1016）反映，夜期時段衝上17917最高，然而恒指今天只高開在17816之後回跌，11時後才從日低回升，上周五（1014）急挫的京東（9618）過去兩天反彈幅度最明顯，從昨天（1016）低位102.1元至今天高開在107.5元，中午收市前在106元附近。

挑選些股份急挫低撈博反彈的依然是失落週期的有效策略，勝過高追強勢股。

今天破底的還有小鵬汽車（9868）理想汽車（2015）及金沙中國（1928）。

當中小鵬及理想的跌幅還未夠，若之後再加一個Gap down下挫破底，炒底的勝算會高些；金沙連跌多天，若能再跌破20元之下，炒底勝算會很多。

恒指方面，上週四出現的小黃昏之星之後，連挫兩天，圖形符合黃昏之星之後的型態，未來若趁反彈沽，止蝕位可定在升破18100時。

Option Jack

Option Jack

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受