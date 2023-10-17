FM財自|失落週期必須改變傳統交易策略

恒指上週四出現小黃昏之星 (資料圖片)

上週五以巴局勢未明朗，美股市場投資人擔心局勢變化先沽為敬，避險賣壓拖低上週五收市位，從黃金格價周五狂飆顯示市場的擔心程度，然而周末假期中局勢未有惡化，周一開局空頭回補，道指漲逾300點，升近34000點邊緣，納指100回升升1.18％。

避險情緒消退，油價及金價在周一回跌，另外大摩預期第四季標指較大機會反彈，不過下調標指目標。

市場本周焦點在美國企業第三季業績，包括周二公布的美銀、高盛；週三有特斯拉及Netflix，周四的美國航空及台積電等公佈季績。

恒指上週四出現小黃昏之星

港股方面，內地多間央企申請增持回購A股，消息在昨晚（1016）反映，夜期時段衝上17917最高，然而恒指今天只高開在17816之後回跌，11時後才從日低回升，上周五（1014）急挫的京東（9618）過去兩天反彈幅度最明顯，從昨天（1016）低位102.1元至今天高開在107.5元，中午收市前在106元附近。

挑選些股份急挫低撈博反彈的依然是失落週期的有效策略，勝過高追強勢股。

今天破底的還有小鵬汽車（9868）理想汽車（2015）及金沙中國（1928）。

當中小鵬及理想的跌幅還未夠，若之後再加一個Gap down下挫破底，炒底的勝算會高些；金沙連跌多天，若能再跌破20元之下，炒底勝算會很多。

恒指方面，上週四出現的小黃昏之星之後，連挫兩天，圖形符合黃昏之星之後的型態，未來若趁反彈沽，止蝕位可定在升破18100時。