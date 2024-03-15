FM財自 | 失落週期所有技術訊號皆失效

昨晚美國2月份生產者物價指數PPI，環比上漲0.6%，升幅超過預期，通脹憂慮令美國國債息率上升，美股三大指數應聲回跌，不過跌幅不大，道指跌137點、標普500指數跌0.3%、納指100也由升轉跌53點，英偉達再次從狂歡位900元之上回跌，Tesla繼續探底逾4%，跌至去年4月水平。

周四（0314）的數據似乎打擊了投資者對降息時機即將到來的希望，連比特幣也從歷史高位73740顯著下挫，今早一度跌穿68000萬水平。

恒生科技指數出現技術牛市?

一星期前筆者在訂閱文章中曾指出，BTC下一波高位若能漲至72000至74000才考慮做空，本週前四天一路徘徊在70000至73740之間，多次回跌皆漲回去，今早的急挫看來增加了回跌機率，看是否真的波段高位就出現在73740。