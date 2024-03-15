FM財自 | 失落週期所有技術訊號皆失效

昨晚美國2月份生產者物價指數PPI，環比上漲0.6%，升幅超過預期，通脹憂慮令美國國債息率上升，美股三大指數應聲回跌，不過跌幅不大，道指跌137點、標普500指數跌0.3%、納指100也由升轉跌53點，英偉達再次從狂歡位900元之上回跌，Tesla繼續探底逾4%，跌至去年4月水平。
周四（0314）的數據似乎打擊了投資者對降息時機即將到來的希望，連比特幣也從歷史高位73740顯著下挫，今早一度跌穿68000萬水平。
恒生科技指數出現技術牛市?
一星期前筆者在訂閱文章中曾指出，BTC下一波高位若能漲至72000至74000才考慮做空，本週前四天一路徘徊在70000至73740之間，多次回跌皆漲回去，今早的急挫看來增加了回跌機率，看是否真的波段高位就出現在73740。
港股週二（3月12日）才重上17000點之上，最高位出現在週三的17214，市場重回對港股的希望，分析員門紛紛上調恒指會升到哪裏哪裏的目標價，頭肩底成型云云...有些更寫恒生科技指數出現技術牛市。
可是他們忽略了兩點，就是失落週期根本冇牛市，另外就是三月份開始踏入見升不是升見跌不是跌的週期，任何的技術訊號，在失落週期皆失效，過去兩年其實這種對恒指回升時的充滿期望已N次落空，今天的回跌300餘點，再一次打擊投資者的信心，暫時筆者估計 16600的100天線應該會跌穿，可能要跌至16400附近才有一波反彈。
中午完稿前，恒生指數在16607跌354點，科指跌99點在3504。
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