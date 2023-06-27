FM財自 | 失落週期沒有牛市

納指6月16日當週結束了連續八週的升勢，是2019年3月以來最為漫長的上升週期，本週是第二季最後一星期，而財布季則會在數週後展開，這些不確定因素讓上半年狂漲的成長股面對獲利了結賣壓。

納指綜合昨晚（0626）再挫156點，9月納指期貨(NQ)兩星期以來，首次跌破15000點，日線圖形看來更為偏淡，儘管未來幾天可能先行反彈回15000點附近，之後再挫的機率仍偏高。

6月20日我在此欄用標題寫：美股上週五結算價見頂，即是6月16日的四巫日天價結算就是波段頂，當時NQ回跌並不多，所以引來不少留言批評及笑說等著看我被打臉...等留言，昨晚NQU 9月NQ期貨收在14856，比對6月16日結算時的高位15475回跌超過600點之多，看來誰被打臉已經很明顯了。

失落週期未完前根本沒有牛市

投機市場本來就是一條寂寞的路，當你公開自己的看法被大家認同時，通常都是錯的；當自己的看法若被大眾非常不認同時，經常是對的。

時光飛逝轉眼2023年已過半年，還記得年初效應爆上，之後在1月底我在此欄用標題寫22700可能就是波段頂，也是受到不少 非議，上月初（5月）我寫中特股狂熱已升完，之後寫中特股或已成泡沫，同樣極多非議的留言，其實港股在失落週期未完前根本沒有牛市，所以我經常估頂。

恒指和美股的時間吻合，同樣是在6月16日重上2萬點，成交量放大，市場氣氛轉好，甚至有人興奮慶祝時，以為牛市重臨，有些更用頭肩底來分析恒指日線圖，不過20000點只站上一天後又跌回。

恒指連跌5天，當中狂跌3天，充滿逆轉本色，今天反彈回19000點之上，估計會反彈震盪幾天，6月底前再急挫的機率並不高，但若隨後幾天均反彈回穩，反而7月初再跌的機率增加，這點須留意。