FM財自 | 失落週期炒失落

8月31日恒指重上18,000點，最高至18,200點，短短5個交易日，又跌回17,200點，從高位回跌千點，牛友再一次夢碎，其實從2021年開始，已經N次從升勢中突然而回，打回原型，3年過去了，牛友（看牛市的朋友）漸漸習慣，從希望到失望，不少投資人甚至遠離港股，造成港股成交額越來越少，而過去的高息週期，港股投資人交易習慣也改變了，從過往的直接買賣個股轉移到衍生工具上，以降低資金及融資成本，造成港股成交額更少。

失落周期的升跌輪迴，永不止息，遠的不說，就說今年，五月份最高升至19,000點之上時，升浪至19,706點突然結束，我們看到多少慶功、go go go、牛一的偉論？