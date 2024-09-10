FM財自 | 失落週期炒失落

8月31日恒指重上18,000點，最高至18,200點，短短5個交易日，又跌回17,200點，從高位回跌千點，牛友再一次夢碎，其實從2021年開始，已經N次從升勢中突然而回，打回原型，3年過去了，牛友（看牛市的朋友）漸漸習慣，從希望到失望，不少投資人甚至遠離港股，造成港股成交額越來越少，而過去的高息週期，港股投資人交易習慣也改變了，從過往的直接買賣個股轉移到衍生工具上，以降低資金及融資成本，造成港股成交額更少。
失落周期的升跌輪迴，永不止息，遠的不說，就說今年，五月份最高升至19,000點之上時，升浪至19,706點突然結束，我們看到多少慶功、go go go、牛一的偉論？
每次極度興奮就是頂，恐懼就是底，永遠不變，在過去3年多的失落週期裡，多少所謂強勢股、不跌股，到後來卻追跌的節奏？這已成常態，若不改變舊的交易思維，還死守多年前牛市舊傳統交易或追突破的技術分析策略者，在過去幾年裡教訓無限loop。
從幅度恒指的震盪幅度上看，其實港股並不難炒，只是方法不對而已，大部分投資人不容易一下子改變舊有的交易習慣所致，失落週期不會一路跌，當中更沒有牛市，也不是熊市，只有升跌浪及震盪，過程中會有N次假破底或突破，不追突破股破底不恐懼，才能迎合失落週期的節奏。
3年半前我已公開提出恒指將會失落很多年，兩年半前首次公開寫失落週期炒失落，空在璀璨買在恐懼時。
失落期不會三五年就結束，仍然會持續很多年。
Option Jack