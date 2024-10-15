FM財自 | 小心失落週期未完

自上周二（10月8日）A股假期後開局以來，恒指跟足A股的漲跌節奏，只要A股回升或迎來一個好消息而上漲，恒指就是跟著一波快速的反彈，然而每次皆無以為繼，包括夜期時段，A股假期後開盤第5天，情勢依然欠佳，港股也漸漸走低，過去四個交易日當中，恒指不斷在21,000點上下震盪。 筆者在過去兩週累積了很多Short call 及Short put，上星期二恒指急挫2,100點當天，本來浮盈的short put 變浮虧，本來浮虧的short call出現一些浮盈，但整體仍然處於浮虧，因為 10月8日及隨後的10月9日上半場，就是put的引申波幅（iv）最高峰的時刻，也是筆者浮虧最深的時候。

波幅指數從高峰滑落 恒生波幅指數VHSI 在上週一（10月7日）最高至44.56％，然而昨天收盤已跌破35％以下，今天更跌至31％之下，造成過去兩天恒生指數及一眾大藍籌股份，經常出現call put皆跌的局面，或是call跌幅巨大，而put的升幅極少的情況，連日的震盪在高低1,500點範圍中收窄，short call short put 過去4個交易日，幾乎每天有進帳，全變浮盈，即使某些股份輸了價差，仍可賺iv 抵銷有餘，從中可見iv 高低的威力。 筆者在上周二（10月8日）的前文估計未來一週，港股將進入波幅收窄週期，各大藍籌股及指數的期權價格，在過去4個交易日中的 iv 跌幅驚人， 仍然用long call long put 買方向的，或是買call put 窩輪的投資者，全部陷入即使賭對方向卻輸了引申波幅的困局。

在過去兩星期的前文當中，也詳述過，港股並非牛市，只是失落週期中的升浪，在失落週期大環境當中，估計恒指過去一星期從高位回跌，並非牛市的調整，而是逆轉，不過向下速度不會太快，2萬點邊緣的向下測試應可再守一兩星期。 過去幾天港交所大幅增加期貨市場及期權賣方的按金，根據過往20多年來的經驗，每次港交所增加按金時，就是波段完結或波幅收窄時，這是港交所一個後知後覺的魔咒。