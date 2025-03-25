FM財自 | 小米配股會是壓垮港股的最後一根稻草嗎？

恒指上週三(3月19日)衝至24874的波段新高，夜期時段最高至24928，同時也是恒指3年多以來高位，剛好遇著升近25000點關，但市場仍然非常熱絡，投資人期待回調，買入，上周五開始輾轉回跌，過去4個交易日跌了3天，每天低位低一些，昨天低位在23531，之後反彈倒漲收市，今天（0325）再跌破，上午時段最低至23323，若計及今天，連續4天破低位。

昨天（0324）恒指倒升215點，給投資人燃起希望，卻在收市後的小米配股消息打回原型，夜期下跌逾300點，今天（0325）中午前一度跌逾500點，若下午未能收窄跌幅，則是過去4個交易日，有3天跌超過500點，這情況似逆轉多於回調。