FM財自 | 小米配股會是壓垮港股的最後一根稻草嗎？

恒指上週三(3月19日)衝至24874的波段新高，夜期時段最高至24928，同時也是恒指3年多以來高位，剛好遇著升近25000點關，但市場仍然非常熱絡，投資人期待回調，買入，上周五開始輾轉回跌，過去4個交易日跌了3天，每天低位低一些，昨天低位在23531，之後反彈倒漲收市，今天（0325）再跌破，上午時段最低至23323，若計及今天，連續4天破低位。
昨天（0324）恒指倒升215點，給投資人燃起希望，卻在收市後的小米配股消息打回原型，夜期下跌逾300點，今天（0325）中午前一度跌逾500點，若下午未能收窄跌幅，則是過去4個交易日，有3天跌超過500點，這情況似逆轉多於回調。
棄美買港策略又要修正？
市場氣氛方面，不少投資人趁港股回調時買入，有些甚至是幾年不沾手港股的，上週都低受不了市場氣氛及身朋友的議論，有些甚至在上星期才開始追高，市場情緒從冷淡變為貪婪。
從圖表型態看，至昨天為止似回調格局占優，但今天型態又變為逆轉型態佔優，小米配股不合時宜，剛好在敏感時刻出現，讓港股提前面要對現實，除非未來能重上23800之上，偷步做空的話可以此為止損位置，而好友的最後防線在23100。
無論從市場氣氛或圖表型態比對，暫時對港股不利，再加上美股昨晚開始回升，分析員們之前的棄美買港策略又要修正了？
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