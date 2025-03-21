FM財自 | 差一些就到25000點

上周五開始恒指連升四日，週初升破前頂，接近25000點關前才回跌。

其實港股的節奏是，每次升破前頂一兩天，都面臨回落調整的節奏，而這次更是升近25000關，週三(3月18日) 恒指最高升至24874，夜期最高至24928，但科指未破3月10日的前頂，呈現背馳，加上關前的雙重啟示。

筆者前文指出，可能升近25000的終極目標位後，出現回落，周二（0318）前文寫：《相信在上衝25000點這個歷史重要指數水平前，最少會出現一兩次的回調震盪。》

2月初以來我的多頭持倉，在本週是減去最多的一次，原因是25000關，即使升浪未完，也不得不尊重這25000點的阻力位，回看2011年開始，多少次從低位上升至24900附近回落，2015年更出現3次在24800附近受阻而回，之後終於突破，突破後就一飛沖天，迎來當年俗稱的「大時代」的經典神話。