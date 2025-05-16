FM財自 | 市場氣氛轉好 股市回調機率反更高

標指週四（0515）小幅度上漲0.4%，是連續第四天上漲，納指100 NDX 週四晚最高至21443，再破波段新高，尾段升幅收窄，只微升16點收在21335，最新的經濟數據，讓投資人預期聯準會今年會至少減息兩次。

貿易戰緩和後，美股重返特朗普貿易戰前原點，上月的全球股市暴跌就像沒有發生過一樣？然而投資人在當中又有多少醒悟？

全球不少基金經理4月份以為熊市規避風險而在低位殺出持股，現金為王，後來的反彈也只以為是反彈，直至近日美股的狂漲，市場投資人及基金經理才覺醒，紛紛入市追貨，形成低位賣出，高位追入，過程最多輸兩成差價，追蹤指數基金4至5月份的表現慘不忍睹。