FM財自 | 市場氣氛轉好 股市回調機率反更高

標指週四（0515）小幅度上漲0.4%，是連續第四天上漲，納指100 NDX 週四晚最高至21443，再破波段新高，尾段升幅收窄，只微升16點收在21335，最新的經濟數據，讓投資人預期聯準會今年會至少減息兩次。
貿易戰緩和後，美股重返特朗普貿易戰前原點，上月的全球股市暴跌就像沒有發生過一樣？然而投資人在當中又有多少醒悟？
全球不少基金經理4月份以為熊市規避風險而在低位殺出持股，現金為王，後來的反彈也只以為是反彈，直至近日美股的狂漲，市場投資人及基金經理才覺醒，紛紛入市追貨，形成低位賣出，高位追入，過程最多輸兩成差價，追蹤指數基金4至5月份的表現慘不忍睹。
連續週五升的節奏今天備受考驗
港股與美股同樣情況，4月9日低見19260水平，短短5星期從低位上升逾4000點或兩成的幅度，低位止蝕，高位追貨，基金表現無論多厲害都大幅跑輸指數。
恒指過去連續5次週五上升，週線圖也連續5週陽燭，市場氣氛短短一個多月作180度的轉變，今天中午前恒指下跌167點，連續週五升的節奏今天備受考驗，看下午如何。
繼京東，騰訊及阿里巴巴都陸續公布了業績之後，市場不確定的因素消除，加上美股情況一面倒看漲，提防週五出現回調下跌。
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