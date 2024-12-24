FM財自 | 平安夜港股有驚喜

科指股份當中強弱互調，之前疲弱的阿里巴巴（9988）今天曾升逾3%日高83.95元，騰訊（0700）上週強勢上升兩天後無以為繼，昨天（1223）開始回軟，連續兩天跑輸給恒指今天收在420元，美團（3690）仍弱，今天跌至兩個多月以來低位最低至153.1元，上周騰訊連漲兩天時百度（9888）重挫，過去兩天百度回升，騰訊卻回軟，四大內銀股持續強勢再破波段頂，友邦（1299）強彈逾2％，反而之前極端強勢的泡泡瑪特（9992）回跌第二天，中移動（0941）再破波段頂，是2022年的節奏重現，近日觸目的爆升股微盟(2013)今天再升31%，收在日高3.25元。

市場翻炒「中特股」明顯

當中筆者有倉的主要股份是阿里巴巴及中移動，巴巴在一個月前11月25日假破80元，最低79.9元時反彈，當時買入牛證博彈了一段升幅，上周五（1220）再跌破80元及前底，最低至79.35，我第二度博彈，這些皆是依據過去3年巴巴的升跌節奏而成並非碰運氣。

另外一支我「馬前砲」分析的中線佈局是中移動，在11月中時，中移動70元附近開始的作short put 價內期權並以上滾式換月至今，本來是比較保守的策略，卻超出預期，短短5星期升幅可觀，同樣是過去幾年失落週期的特色炒作，今天再破波段新高至76元之上。