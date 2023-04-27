FM財自 | 微軟股價急升7％ 手執ChatGPT好牌勢跑出？

美國銀行危機陰霾未散，第一共和銀行存款急降，市場悲觀氣氛一觸即發，令隔晚美股道指先升後跌。不過，好消息是日前公布業績的重磅科技股Alphabet（GOOG）、微軟（MSFT）給市場帶來驚喜，其中微軟收市升過7%。

今年無疑正值人工智能（AI）元年，FM財自美股節目Money Trend主持兼美股資深炒家Jason指，長線繼續看好已巨額注資ChatGPT的微軟，從技術上看，股價整體呈「Z」形向上趨勢，當衝破290美元等關鍵位，短線有機會上望315美元，即離周三美股收市價295美元，尚有7%的上升空間。

買特斯拉=買馬斯克信念？

相比之下，特斯拉（TSLA）經過一連串降價行動後，毛利率愈來愈低，股價再跌4%。Jason指，主要受旗下SpaceX「星艦」升空後爆炸，以及毛利率下降影響，令股價受短期情緒影響，惟其股價常有大上大落的情況，而他看好特斯拉汽車在市場的占有率，以及AI技術等配置。想了解更多Jason對TSLA走勢的技術分析，以及美股後市有甚麼看法？即刻按下影片連結收看，記得Like、share、comment及訂閱！

Money Trend由柳俊江主持，夥拍美股資深炒家Jason，陪大家探討宏觀經濟新聞，再到實戰落場選股！