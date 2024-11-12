FM財自|恒指上週突破21000之後本周將跌破2萬

上周五（11月8日）萬眾期待的中央10萬億發債細節出籠，看恒指日間的先漲後跌，已得知市場憧憬的破滅，港股收市後正式公布後夜期再跌，不必細看內容，已知好壞，先知必勝。 此前，上周五恒指高開迎接中央救市措施的宣布，前一晚夜期時段已經突破21000點的3星期新高，開市首5分鐘升至當天高點至21355，最多升逾400點，之後收斂漲幅並跌破開市位21200，再跌至21000點之下，當天就像一個月前的10月8日般，回看上月的10月8日恒指從高峰重挫2100點，剛好一個月之後的11月8日，又從興奮突破中的高峰回跌，上周五夜期時段再跌，回跌過千點。

交易隨時要做好plan B的心裡準備，上週五突破21000後，起碼要把21000作多空分界線，作為撤退位，有效地突破不應該跌回區間內，又一次假突破的實例，更印證失落週期，沒有牛市。 以市場擺盪邏輯來看，假突破區間21000點後，很大機會跌破下方區間的20000點，即是上破後下破，跌破2萬後，可能又重回20000～21000區間震盪，圖表突破派，可能兩邊被打耳光。 隨著上周五《10萬億》公布後，波幅指數VHSI 跟隨恒指回跌而跌，昨天周一波指終於跌破30%，至最低位收在25.8％，今天（11月12日）恒指下跌逾300點時，波幅指數再跌至23.8%。這也解析了過去一個月以來，無論恒指，港股多麼的窄幅盤整，波指及引申波幅一直跌不多的局面，就是因為市場的期待，憧憬又憧憬，等待又等待，或稱市場在公布《10萬億》之前不敢大手作期權short （賣方），以致VHSI 還能維持在30%之上一段長時間的原因，《10萬億》公布後，波幅指數一口氣下跌，並重跌第3天。

其實波幅指數此水平，比起過去歷史仍然不低，不過，在波指急挫之前的所有期權買方，想博倍數很難，今天才恢復至接近正常的水平。 Option Jack