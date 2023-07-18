FM財自 | 恒指五續升後能否延續 還看市場對內地第二季經濟增速解讀

上週 (7月10至14日) 港股表現強勢，科指見四連升；恒指和國指更見五連升，留意恒指和科指於6月也曾見五連升，分別在6月7至13日，以及6月9至16日，同期受惠於美國科技股造好，納指於6月7至15日見六連升，期內累升5.17% (13,104 → 13,782點)。回看現在，納指於7月10至13日見四連升，累升3.50% (13,660 → 14,138點)，至於同期也見四連升的港股科指，累升8.61% (3,901 → 4,237點)，表現遠勝納指。筆者認為此結果毋須感意外，港股有別於6月的升勢，今次連人民幣匯價也轉強。

現屬人民幣罕見凌厲走勢

美元兌人民幣在岸價從6月30日人民幣最弱勢時見7.2689至7月14日收報7.1411，不足半個月人民幣累升近1.79%。最近四個交易日 (7月11至14日) 更見四連升。今年已過了超過一半，僅見兩度四連升，除了1月4至9日，便是如今，反映現屬人民幣罕見凌厲走勢。年初至今人民幣在岸價貶值3.42% (6.8972 → 7.1411)，若非計及近日人民幣回升，截至6月底最差之時，跌幅超過5.11% (6.8972 → 7.2689)，以中國現為第二大世界經濟體來說，屬驚人跌幅。保守預期，人民幣至少升值至7.1000水平才受阻。

本週焦點落在第二季增速

那麼人民幣會重上2022年9月水平，當時恒指和科指分別在19,800和4,300點水平，參考上周五 (7月14日) 收報19,413和4,228點，兩者較去年9月水平差距均少於2.00%，證明人民幣若非突破7.1000水平，短期人民幣表現難為港股帶來續升動力。本週焦點必然落在今日 (7月17日) 中國公佈今年第二季經濟增長之上，於7月13日發佈市評文章已表示，7月11日中國社科院金融研究所發佈2023年第二季度《中國宏觀金融分析》報告顯示，考慮到經濟復甦動能放緩和低基數效應，第二季度GDP按年增速可能達到7%左右。

未能企穩萬九點有所戒心

參考今年4月瑞銀對第二季增長預測已看升至6.0%以上，不過上周五瑞銀亞洲經濟研究主管則表示，預期增速是7.2%，較上述的6.0%以上明顯看法變得較樂觀。對於人民幣匯率，也預期下半年見回升，今年底看6.9000至7.0000水平。至於市場的綜合看法，則預期增速達7.3%，較第一季的4.5%顯著提速。市場對中國前景較早前稍轉樂觀看法，也為上週港股升勢帶來助力。不過上周五恒指開於全日高位19,534點，為6月21日以來最高，成功上破19,500點，不過未能企穩，最終收報19,413點，較高位回落逾120點，僅升63點。

升幅為過去五個交易日最小，亦未能收高於7月4日的19,415點，加上週末夜期收報19,319點，下跌131點，反映今日恒指低開機會大，甚至有五連升止步可能。觀乎7月12和13日之間有上升裂口，介乎18,932至19,163點，所以本週留意會否收低於19,163點，未見出現視為港股升勢無被破壞。另一考量是以五連升的累計幅度作分析，從7月7日收報18,365點，至7月14日收報19,413點，累升1,048點，一般回調1/3或以下看為升勢無被破壞，今次幅度為不多於350點，所以就算失守19,163點，只要仍收高於19,065點，後市仍可望有力續升。