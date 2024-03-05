FM財自|恒指今天再度考驗16100支撐位

恒指今天（3月5日）開市早段低開後反彈，收窄跌幅，之後再破日低至16183，最多跌逾400點，此前投資人憧憬兩會將帶來經濟方面的好消息，港股3月初持穩，但昨晚突然宣佈取消記者會，今年「兩會」是中國當局四年來首次全面恢復對媒體開放，在新冠疫情時期記者無法在現場採訪的限制措施取消。

但中國官員周一晚無預警的宣佈將取消今年和未來幾年總理在人大會議閉幕後召開的記者會，打破了30年的慣例。

港股昨晚（0304）夜期時段開始下挫，尤其是反映中概股的金龍指數跌幅更大，今天港股正式開市後沽壓沉重，儘管上證仍持穩於3000點之上，港股跌幅擴大至逾400點。