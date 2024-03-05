FM財自|恒指今天再度考驗16100支撐位

恒指今天（3月5日）開市早段低開後反彈，收窄跌幅，之後再破日低至16183，最多跌逾400點，此前投資人憧憬兩會將帶來經濟方面的好消息，港股3月初持穩，但昨晚突然宣佈取消記者會，今年「兩會」是中國當局四年來首次全面恢復對媒體開放，在新冠疫情時期記者無法在現場採訪的限制措施取消。
但中國官員周一晚無預警的宣佈將取消今年和未來幾年總理在人大會議閉幕後召開的記者會，打破了30年的慣例。
港股昨晚（0304）夜期時段開始下挫，尤其是反映中概股的金龍指數跌幅更大，今天港股正式開市後沽壓沉重，儘管上證仍持穩於3000點之上，港股跌幅擴大至逾400點。
港交所跌至10日低位
ATMXJ跌逾2%至逾6%，以京東集團（9618）跌幅最大，市場擔心今晚公佈的業績可能會差於預期。
連續強勢兩天的美團 （3690）今天從90元之上回跌，最多挫近6%，中午時收在88元附近； 騰訊（0700）跌至一個月以來低位，最低268.8元。
汽車股全面向下，理想汽車（2015）繼昨天急挫近11%後，今早最多跌逾9%，中午跌幅收窄至4％收在153元附近；業績前的蔚來汽車（9866）最深跌近6%，吉利汽車（0175）跌近4%後反彈；阿里巴巴（9988）跌破70元，今天上午時段最低至69.45元；港交所也跌至10日低最低至233.6元。
筆者之前持熊證的港股三雄港交所、騰訊及阿裡巴巴，今天都分段走了部份熊證，但其餘科技股如快手（1024）、小鵬汽車（9868）及京東（9618）的多倉則要捱價，今天上午分段也加了些京東及快手牛證，博恒指在16100點支持位能守住，預期3月份港股市況是高低震盪的局面，波幅不會太大，恒指下一個支撐位在15750附近。
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