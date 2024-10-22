FM財自 | 恒指仍在收窄高低波幅週期

周一晚（10月21日）納指多次在200餘點中震盪，道指回跌，納指100期貨在亞洲時段跌近200點，盤前及正式開市時段全部升回，之後多次逾200點的高低震盪，終場納指100（NDX）收在20,361點升37點，焦點股NVDA 漲升超過 4%，創歷史新高；Netflix 也連續兩天破歷史新高。
本週標普500指數約有5份1的公司將公布季度財報，包括Tesla、可口可樂...等知名企業，至目前為止，標普500成分股企業中，已公布第三季業績的有75%是高於預期，市場準備迎接本週新一輪財 報週的同時，公債殖利率持續回升，道指回跌逾300點，調整過去連續三個交易日升勢，隨著市場民調漸漸傾向於共和黨候選人Trump 可勝選，期油和美債殖利率與美元，甚至黃金價格皆同步走高，標普收市微跌10.7大點收在5,854點。
市場除了觀望本週將陸續出爐的美企業績財報，儘管投資人對美國股市仍持樂觀態度，但也注意到估值過高，尤其是在美國總統大選前、地緣政治風險上升之際，也可能意味著未來會有進一步的震盪。
十年期債券孳息率升至4.074厘，30年期債券孳息率升至4.381厘，意味著投資者認為聯準會（Fed）將放慢降息速度，可能會更難在1年內將通膨率降至2%的目標水平。
港股方面，繼上周五（1018）的好消息恒指漲升一日之後，週一（1021）恒指隨A股未有進一步攀升而回跌325點，最低20,423點收在20,476點，今天（1022）恒指卻可開市在日低20,433點，中午收市前升至20,580點附近，上午窄幅上落，看下午開市是否會像過去9個交易日般，下午開市後才出現較大的漲跌幅度，但整體來說，指數或港股經歷一輪狂漲及逆轉回跌之後，目前仍然處於收窄波幅周期未結束。