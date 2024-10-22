FM財自 | 恒指仍在收窄高低波幅週期

市場除了觀望本週將陸續出爐的美企業績財報，儘管投資人對美國股市仍持樂觀態度，但也注意到估值過高(資料圖片)

周一晚（10月21日）納指多次在200餘點中震盪，道指回跌，納指100期貨在亞洲時段跌近200點，盤前及正式開市時段全部升回，之後多次逾200點的高低震盪，終場納指100（NDX）收在20,361點升37點，焦點股NVDA 漲升超過 4%，創歷史新高；Netflix 也連續兩天破歷史新高。

本週標普500指數約有5份1的公司將公布季度財報，包括Tesla、可口可樂...等知名企業，至目前為止，標普500成分股企業中，已公布第三季業績的有75%是高於預期，市場準備迎接本週新一輪財 報週的同時，公債殖利率持續回升，道指回跌逾300點，調整過去連續三個交易日升勢，隨著市場民調漸漸傾向於共和黨候選人Trump 可勝選，期油和美債殖利率與美元，甚至黃金價格皆同步走高，標普收市微跌10.7大點收在5,854點。