FM財自 | 恒指兩度試破19,300點未成事 關注會否久攻不破乏力回調

自6月2日恒指大升逾730點見續升，於6月5至7日均收高於19,000點，視為企穩此心理關口之上的線索，相信已走出5月底低位18,044點的谷底。然而，暫仍未能確認港股短期能見顯著升浪，考慮到跌勢始於5月23日，而5月22日收報19,678點，相對昨日 (6月7日) 收報19,252點，相距仍超過420點，必須關注港股有否續升動力。昨日大市成交金額約867億港元，是5月17日以來最低。昨日港股通 (滬) 和港股通 (深) 分別錄得成交淨買入5.80億元和淨賣出3.39億元，合計南向資金僅淨買入2.41億元。

南向資金數據反映若內地投資者繼續買入港股意欲低迷，港股大市成交額難以重上1,000億元以上，更遑論是1,200億至1,500億元的交投健康水平，正好道出就算恒指今、明 (6月8及9日) 兩日再升，受制於交投淡靜，也不會走得太遠。相信不少投資者也有同感，恒指於6月2日大升逾730點，配合下個交易日 (6月5日) 以近乎全日高位 (19,123點) 收市，報19,108點，兩日累升近900點，後市走勢漸感樂觀。但緊接兩日均見高開低走，分別高見19,377和19,410點，同為19,300點之上，卻未見收於其上，不排除此水平已成阻力位。

誠如6月5日發佈市評文章於文末表示，恒指於5月24和25日之間見下跌裂口，裂口底部為5月24日高位19,304點，關注19,300點水平會否受阻。就美元兌人民幣離岸價而言，要見進一步回升至7.0500或以下，恒指才有力上破19,300點。而6月1至6日離岸價分別收報7.1036、7.1092、7.1181和7.1282，人民幣於連續三日見貶值，所以6月6日起恒指低走，或許不少投資者對人民幣貶值再現壓力有所戒心。香港時間截至6月7日下午4:00 (港股收市時點)，離岸價報7.1357，較6月6日收報7.1282，人民幣貶值0.11%。

枯榮分界重要參考

離岸價不但沒有移向7.0500，反倒差距在擴大，雖見最近四個交易日恒指累升達1,035點；但從上述離岸價走勢，恒指能否上破19,300點已見隱憂。事實上，單就恒指而言，除了以上技術分析，我們也可參考另一位置作，同樣得出未能確認港股短期能見顯著升浪的結論，於3月21和22日之間見上升裂口，裂口底部為3月21日高位19,295點，與上述參考5月24日高位19,304點一樣，同是未見進入裂口，進一步看到19,300點為現時枯榮分界的參考重要性。昨日恒指開市不足兩分鐘已高見19,410點，較19,300點已高出超過100點，理應具備收高於19,300點條件。

最終恒指卻收報19,252點，較19,300點低近50點；若以日內高位19,410點計起，更是低近160點；又以昨日升幅為152點來說，較最大升幅相距逾半，倘若港股上升動力充裕，絕不會較高位出現這麼大的下行空間。當然，有人會認為昨日收報19,252點，高於20天移動平均線處於19,240點，為5月17日以來首度收高於此線，視為利好訊號出現。惟要留心期內20天線在下行，意味著恒指就算只是橫行，上破此線只是時間問題，所以如此形勢上破20天線視為利好訊號出現，值得思良參考性有多大。要是今、明兩日也未能收高於19,300點，應有恒指繼續徘徊在18,500至19,300點之間「缺乏方向」狀態的心理準備。