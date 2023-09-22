FM財自 | 恒指再試年低後逆轉

乘著美股昨晚（0921）再急挫，恒指今天低開在17574附近，與8月22日的低位，17573.7相差不到1點，之後第一支15分鐘陽燭開始反彈，日低就是開市位附近。

美股急漲時，港股經常高開低走，美股急挫時，今天港股低開反彈，這也是近兩年 的走勢節奏。

美股昨晚繼周三急挫之後，3大指數再跌1%以上收市，連跌3天，從美國聯準會的點陣圖觀察，市場擔心明年美國減息時間延後，可能在更長時間保持較高利率，美國10年期國債息率觸及16年高位，同時預測明年的降息空間可能更少，比市場預期更加鷹派。

納指及標普指數在大型科技股拖累下收市創6月以來最低。

標普收在4330，跌72大點，跌幅1.64%；道指收在34070點跌370點，跌幅1.08%，納指100（NDX）跌275點，跌幅1.84％。

NVDA 九月迄今卻跌幅已擴大至近 17%

美股持續三天籠罩在鷹派的陰霾下，不僅美債再升，恐慌指數VIX也飆漲16%，加上美國國會難以就短期開支法案達成共識，美國政府本月底再面臨關門危機，不過 市場投資人早已習慣，國會會在最後時刻通過，所以這並不是股市下挫的主因。

但一連串壞消息，導致美股各大指數週四急挫，當中電子商亞馬遜AMZN跌4.4%；晶片龍頭英偉達則再挫2.9%，八月份才被市場分析及散戶們青睞的股份NVDA，九月迄今卻跌幅已擴大至近17% ，是近期與市場氣氛反向指標股份的最佳例證。

恒指今天趁美股下挫而低開反彈並不意外，筆者本來正等待恒指跌破前低位一些會分段平再空倉，9月恒指期貨今早開在最低位17514，之後反彈，而恒指差不到1點未跌破，也屬於巧合，不過從15分鐘陽燭連續向上，也不得不提早平掉各股份舊的淡倉，例如long put及熊證。

騰訊（0700）今天險守300元，最低300.2元，筆者本來預期會跌破300元一些才見底反彈；美團（3690）昨天第一個gap down，今天再低開，毫不考慮開始將剩餘彈倉全平，而且開市後見114.8元可能是全是低，後來美團回升，中午收在119.6元，倒升2.8％。

恒指未到10時已倒升，中午收在17868，升213點，科指則跌破8月22日低位後逆轉，中午時倒升91點。

目前並不清楚是否反彈或是逆轉，但交易員能做到的起碼，起碼是大減淡倉，即使來不及轉身好倉。