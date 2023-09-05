FM財自|恒指只有震盪沒有趨勢

碧桂園及碧桂園服務反而趕在最後一天急漲 （資料圖片）

恒指繼上週的無方向隨機漲跌後，踏入九月首個交易日（9月4日）一度急漲五百點，因為人行上周五公布9月15日起將外滙存款準備金率由6%下調至4%，人民幣應聲急升，A股回穩，香港停市期間已預視港股昨天會高開。

內地多個一、二線城市實施「認房不認貸」，等救內房的系列措施，終於發揮作用，上海認房不認貸首日，樓盤訪客量增近4倍，內房急升帶動港股信心回歸，昨天（9月4日）高開高走，最高升抵50天線附近，因恒指收市盤後換馬，大市成交額增至超過千五億元，為超過一個月最多。

另外將被剔出恒指及國企指數成分股的碧桂園(2007)及碧桂園服務(6098)，反而趕在最後一天急漲14.6%和4.1%，有些諷刺。

然而急升一段之後回軟，這早已成近兩年的節奏，今天（9月5日）港股低開126點，至中午前已跌近300點，收在18559，科技指數則回跌64點，今天的弱勢與昨天的強勢成為強烈對比。

回看過去3年，9月份皆跌，尤其是去年，今年的9月會否像過去3年般下跌？另外首個交易日的高位會否像上月（8月份）一樣，月初出現高位後反覆回跌？

這都是短炒港股的交易員特別關注的節奏。

港股自去年10月低位14600的急漲8千餘點，至今年1月底的22700高位之後，輾轉震盪至今已7個月過去，恒指的22700至今仍然未破，記得今年2月初時我已經寫下：22700點，極可能是全年的高位，估計今年餘下的4個月，仍然不會有大趨勢的出現，而是震盪持續，所以賭轉角位要早及逆市，追高追低追趨勢宜短不宜長，追錯時止損要快，這都是過去兩年多以來培養出來的節奏感。