FM財自|恒指在恐懼底達成共識後反彈

昨日（1214）凌晨，FOMC決議一如市場預期維持利率不變，會後聲明表示明年可能最少降息3次或0.75％，美聯儲終放軟立場，讓市場大受鼓舞，雖然預期明年的降息次數，少於之前市場最樂觀的預期，但首次的「鴿派」信息，使市場信心肯定，美元指數急挫，歐元日元黃金期貨急升，現貨金狂升至2040元之上，美股3大指數連升第6日，道指連更創歷史新高，昨晚（1214）美國股市持續強勢，但納指100首先倒跌收，道指仍然再破歷史新高，收在37248。

筆者上週在此欄寫過，美股升勢可能持續至聖誕節之後，見波段高位後才回落，目前仍然維持這個看法不變。