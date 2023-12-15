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FM財自
2023-12-15 12:12:23

FM財自|恒指在恐懼底達成共識後反彈

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恒指今天見真章，高開高走(資料圖片)

恒指今天見真章，高開高走(資料圖片)

昨日（1214）凌晨，FOMC決議一如市場預期維持利率不變，會後聲明表示明年可能最少降息3次或0.75％，美聯儲終放軟立場，讓市場大受鼓舞，雖然預期明年的降息次數，少於之前市場最樂觀的預期，但首次的「鴿派」信息，使市場信心肯定，美元指數急挫，歐元日元黃金期貨急升，現貨金狂升至2040元之上，美股3大指數連升第6日，道指連更創歷史新高，昨晚（1214）美國股市持續強勢，但納指100首先倒跌收，道指仍然再破歷史新高，收在37248

筆者上週在此欄寫過，美股升勢可能持續至聖誕節之後，見波段高位後才回落，目前仍然維持這個看法不變。

港股方面，昨天（1214）早段跟隨美股最多升300餘點，但隨即跌回，考驗信心極弱的港股投資者，投資人過得了週一（1211）的恒指跌破16000點， 還要捱過昨天（1214）先高後回的考驗，過得了這兩關，恒指今天（1215）才見真章，高開高走，中午前已經漲超過500點，最高至16964

前文在1212日時我用標題寫：昨天恒指的15972點就是波段低位。目前看來如此，當天稍跌破16000點時，市場出現集體恐懼的共識，所以才估計15972是底，至少是今年底，即是這波跌浪已完成，不過並不認為在整個失落週期，這個位置不會跌破，明年應該還有機會再下破16000點，暫時估計港股應可持續這波反彈浪至聖誕節前，今年餘下日子應不會再跌破16000

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