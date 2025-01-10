FM財自 | 恒指年初節奏像去年

踏入2025年已經10日，恒指從年前收盤位的2萬點之上向下發展，2025年第一個交易日1月2日恒指開在19933點全日高位後，至今一直未升破今年的開市位19933，不計算夜期的話，也未曾升回2萬點之上。

情況像去年2024年的節奏，去年第一個交易日恒指開在17135，也是開在當天的日高，之後向下跌逾2000點，3星期後的1月22日低位見14794點才回升，和今年目前情況比較節奏押韻。

早在年關前，筆者在訂閱文章中已多次盤算過往的年初效應節奏，今年開局1月2日開市在日高而回，而估計跟去年（2024年初）的機率比較高，首日開市平好倉，加淡倉，至今天，雖然指數下跌只有千點，但不少股份跌幅明顯，例如前幾天的騰訊，今天有平安保險、中人壽及港交所等，這些都是筆者的空倉部署範圍內。