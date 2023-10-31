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FM財自
2023-10-31 12:44:40

FM財自 | 恒指恐懼底一週年紀念

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今天在中國PMI遜預期（10月31日），恒指跌幅擴大（資料圖片）

今天在中國PMI遜預期（10月31日），恒指跌幅擴大（資料圖片）

美股昨晚（1030）又再重複星期五低收星期一反彈的節奏，不過這次不只是反彈，在幅度上比對過去兩星期為大，可能是跌完了？

自從以巴戰事開始之後，每逢星期五尾段美股指數皆低收，投資人不想持太多貨渡過週末，不過隨著以巴局勢消息開始淡化，緊接而來的是美國多間科技巨型企業公佈業績，雖然整體業績好壞參半，並不太差，卻迎來市場無情的挫殺，跌破不少股份中線的止蝕位置，上星期五道指下挫，納指小升收市，出現第一次背馳訊號，然而一天之隔的星期一即見真章，納指反彈，道指更將上周五的跌幅升過，道指升511點升幅近1.6%，納指100155點，標普升49大點，美股在假日時一片看空聲中，顯示市場已至恐懼階段，週一卻回升，不過市場繼續關注聯儲局會議的會後聲明及本週公佈的就業數據。

昨天的夜期時段的假突破

港股方面，昨天低開反彈倒升收市，然而今天在中國PMI遜預期，恒指跌幅擴大，中午時恒指下跌308點，收在17097，把昨天的夜期時段的假突破17500跌回，更跌破昨天開市低位，這是失落週期的節奏特徵之一，已見怪不怪。

適逢今天（1031日）是去年恐懼底14597的一週年紀念，一年前的今天，市場氣氛淡極了，後來在11月初出現一波大升浪維持了3個半月至今年初，今年會否這樣？

筆者不是建議在此時大舉買入，但11月初的走勢是否向上，很值得關注。

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