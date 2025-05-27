FM財自 | 恒指日K型態似3月尾

恒指昨天（0526）低開反彈幾乎倒升，之後隨A股再跌，然而昨天的美指期貨卻是大幅上升，但恒指無視美指期貨的上升，反映週一的港股市況突然轉弱，尾市跌幅擴大，收市下跌318點收在23282點，主要是比亞迪（1211）及吉利汽車（0175）重挫，美團（3690）在公佈業績前一路向南及阿里巴巴（9988）跌破重要支持位所拖累。
今天（0527）恒指早段低開反彈，港交所（0388）再破波段新高至399.6元日高，然而恒指仍隨A股回跌，在短線格局及節奏上和昨天相若，連續兩天情況轉差，從大格局一些的日線圖觀看，上星期的型態已開始轉差，至本週一天半的時間分析，情況像3月尾的型態。
恒指將在本週四結算5月期權及期貨，估計連續6星期的週線陽燭本週將結束，除非又有意外消息，畢竟萬般分析不如一個消息，除非未來能升破23600點水平，不然輾轉向下的機率提高，若未來恒指失守22900點的最後關鍵水平，港股逆轉這波升浪的機率再增。
節奏錯誤只會來回耳光
經歷完4月初的全球小股災之後，不少投資人在低位聽從專家們的勸說而止損，之後V型反彈，投資人淚奔，至5月初時，投資人又擔心港股5窮月會下跌，然而港股美股繼續上升，直至近日，投資人才鼓起勇氣，抹掉淚水，重新追高買入港股美股，可能，剛好又面對一波跌浪，市場是極殘酷的，節奏錯誤只會來回耳光。
相信財經標題的話，認真就輸了，反做就贏了！
今天（0527）至中午收市前，恒指小幅度下跌徘徊於23220點附近。
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