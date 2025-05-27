FM財自 | 恒指日K型態似3月尾

恒指昨天（0526）低開反彈幾乎倒升，之後隨A股再跌，然而昨天的美指期貨卻是大幅上升，但恒指無視美指期貨的上升，反映週一的港股市況突然轉弱，尾市跌幅擴大，收市下跌318點收在23282點，主要是比亞迪（1211）及吉利汽車（0175）重挫，美團（3690）在公佈業績前一路向南及阿里巴巴（9988）跌破重要支持位所拖累。

今天（0527）恒指早段低開反彈，港交所（0388）再破波段新高至399.6元日高，然而恒指仍隨A股回跌，在短線格局及節奏上和昨天相若，連續兩天情況轉差，從大格局一些的日線圖觀看，上星期的型態已開始轉差，至本週一天半的時間分析，情況像3月尾的型態。