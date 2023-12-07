FM財自 | 恒指明年最熊見14500點？未需絕望！凱基亞洲：Mark實三大投資主題8隻股

凱基亞洲發佈最新環球市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，內地後疫情經濟表現令人失望，及中美關係將對資本市場繼續帶來影響，即使加息周期完結、美元回落及中央推高赤字率以推動經濟，好淡爭持的格局將傳導至市場對來年恒指的估值上，料恒指最低見14,500點，目標價則上望19,260點。
他指出，預期以上的不利因素有部份或見曙光，包括美元回落令資金流入非美股市之外，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策等，但內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，中國議題自然會成為政綱重點將利淡投資氣氛，並估計中央將會把2024年經濟增長預期目標設置為4.5%至 5%區間，而最終經濟增長率則為4.9%。
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溫傑又稱，投資者應專注於盈利能見度高的股份，並於合理估值水平買進，趁回調吸納而不高追是部署上的重中之重。凱基亞洲對3個板塊看高一線，包括加息後期受惠股、行業景氣度回升受益股及穩中求勝類。
當中，焦點股包括︰
加息後期受惠股︰騰訊(0700) 目標價︰400元 / 快手(1024) 目標價︰69元 / 百度(9888) 目標價︰146元
行業景氣度回升受益股︰申洲國際(2313) 目標價︰95元 / 銀河娛樂(0027) 目標價︰49元 / 聯想(0992) 目標價︰10.8元
穩中求勝類︰中移動(0941) 目標價︰72元 / SPDR金 ETF (2840) 目標價︰1,660元 (以上資料由凱基證券亞洲有限公司提供)
另外，凱基投顧董事長朱晏民表示，目前經濟下行的形態恰到好處，可讓美國聯儲局結束貨幣緊縮，但並沒有到引發衰退疑慮的程度。在聯儲局停止升息與軟著陸的預期下，先前不斷攀升的美債孶息率回落，帶來股市反彈。展望2024年，庫存回補、通脹放緩所帶來的雙位數企業盈利增長預計為支撐股市的主要力量，但上半年在利率仍高、經濟下行下股市在近期反彈後進一步上檔空間可能有限，下半年在進入降息循環後將會有較明顯行情。
2024年中開始減息
貨幣政策上，預估2024年中會開始減息，並有機會減息4碼；較聯儲局點陣圖預估的2碼為多，主因美聯儲可能低估經濟下行至衰退的可能性。明年美股應持續目前的反彈到第一季，隨後因景氣下行加速以及總統大選年不確定性的干擾而下跌，直至7月態局勢較明朗化後開始回升。在第四季前防禦股和大型股是重點，但第二季隨無風險利率下滑，可將部分資金轉至增長股；直到第四季景氣觸底復甦後，循環股和小型股可增加配置。