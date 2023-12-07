FM財自 | 恒指明年最熊見14500點？未需絕望！凱基亞洲：Mark實三大投資主題8隻股

凱基亞洲發佈最新環球市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑指出，內地後疫情經濟表現令人失望，及中美關係將對資本市場繼續帶來影響，即使加息周期完結、美元回落及中央推高赤字率以推動經濟，好淡爭持的格局將傳導至市場對來年恒指的估值上，料恒指最低見14,500點，目標價則上望19,260點。 他指出，預期以上的不利因素有部份或見曙光，包括美元回落令資金流入非美股市之外，人民幣回升也有助中央靈活運用貨幣政策等，但內房銷售仍未見起色及美國進入選舉年，中國議題自然會成為政綱重點將利淡投資氣氛，並估計中央將會把2024年經濟增長預期目標設置為4.5%至 5%區間，而最終經濟增長率則為4.9%。

繼續睇騰訊值$400 溫傑又稱，投資者應專注於盈利能見度高的股份，並於合理估值水平買進，趁回調吸納而不高追是部署上的重中之重。凱基亞洲對3個板塊看高一線，包括加息後期受惠股、行業景氣度回升受益股及穩中求勝類。

當中，焦點股包括︰

加息後期受惠股︰騰訊(0700) 目標價︰400元 / 快手(1024) 目標價︰69元 / 百度(9888) 目標價︰146元

行業景氣度回升受益股︰申洲國際(2313) 目標價︰95元 / 銀河娛樂(0027) 目標價︰49元 / 聯想(0992) 目標價︰10.8元

穩中求勝類︰中移動(0941) 目標價︰72元 / SPDR金 ETF (2840) 目標價︰1,660元 (以上資料由凱基證券亞洲有限公司提供)