FM財自 | 恒指最終能漲到那個水平？

人工智能DeepSeek的崛起，引爆了港股的升浪熱潮，農曆年後，投資人才覺醒港股資產價值被嚴重低估的現實，加上昨天（0217）國家主席習近平出席民營企業座談會的好消息，市場作正面回應，今天（0218)上午恒指升破23000點。
自從農曆年後開始的升浪，恒指表現亮麗，短短兩星期從跌位漲逾3千點，當中不只DeepSeek 的相關股份，多年低殘股份也追落後，尋找未爆升股的尋寶遊戲，成為投資人的市場焦點。
騰訊（0700）股價重上500元，阿里巴巴（9988）升破3年多以來新高，匯控（0005）及中資電訊股也表現強勁，小米（1810）再破歷史新高，恒指今天中午前順利超越23000點，惟百度(9888)連日偏軟，是連日表現最差藍籌。
上周四（0213）港股的大幅度高低震盪，清洗掉不少多頭持倉，也引來投機者做空，上週五（0214）一天之內再破波段新高，筆者在上周中午文稿標題寫：港股這波升浪能走多遠？
趁高賣出後若能回調再逢低買入
至今的預期和上周一樣，先突破去年10月7日的波段高位23241之後，再作打算，突破後必然吸引更多市場分析轉為看漲的財經標題，筆者打算反而趁高賣出多頭持股，之後若能回調再逢低買入，這波升浪不會太早完結，暫時估計至3月初，接近25000點水平才是終極目標位置。
恒指的25000點歷來皆是一個重要位置，過去14年多次升浪在該水平遇阻，或從高位回低至25000點水平得到支撐，所以是一個中長線的多空分界線所在。
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