FM財自 | 恒指最終能漲到那個水平？

人工智能DeepSeek的崛起，引爆了港股的升浪熱潮，農曆年後，投資人才覺醒港股資產價值被嚴重低估的現實，加上昨天（0217）國家主席習近平出席民營企業座談會的好消息，市場作正面回應，今天（0218)上午恒指升破23000點。

自從農曆年後開始的升浪，恒指表現亮麗，短短兩星期從跌位漲逾3千點，當中不只DeepSeek 的相關股份，多年低殘股份也追落後，尋找未爆升股的尋寶遊戲，成為投資人的市場焦點。

騰訊（0700）股價重上500元，阿里巴巴（9988）升破3年多以來新高，匯控（0005）及中資電訊股也表現強勁，小米（1810）再破歷史新高，恒指今天中午前順利超越23000點，惟百度(9888)連日偏軟，是連日表現最差藍籌。