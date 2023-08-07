FM財自 | 恒指穩守19500點續受考驗

自7月25日至今歷時短短九個交易日，恒指已見兩種走勢，截至7月31日共五個交易日，其中四日見升，於7月31日收報20,078點，為5月9日以來最高，並且期內超過兩個半月只有兩日收於20,000點或以上，足見當時是近期港股罕見榮景。不過7月31日的恒指走勢，出現微妙變化，雖高見20,361點，為4月24日以來最高，卻於那時起恒指顯著低走，收報20,078點，回落逾280點，自7月24日後再度出現陰燭，亦由那時起出現另一種走勢，由7月31日至8月4日共五個交易日，有四個見陰燭。

轉向關注港股利淡消息

就算8月3日見陽燭，當日恒指仍是跌市，跌近100點，收報19,420點，連心理關口19,500點亦告失守，配合於8月首三日均見跌，令7月25日以來市場入市港股的熱情轉瞬冷卻。誠然於8月3日發佈市評文章時已表示，恒指本週穩守19,500點考驗大，當時只有8月1及2日收市位可參考，筆者已提醒大家要對後市表現有戒心。皆因在技術分析以外，市場也由內地推動經濟的國策消息，轉為關注港股的利淡消息，其中也有與內地無關的，例如英國金融行為監管局要求當地銀行及建屋合作社本月底前向當局解釋為何儲蓄利率低企，否則面臨制裁。

連續兩天收低於十天線

另有評級機構惠譽近30年首降美國評級，將美國債務評級由「AAA」下調至「AA+」，原因是美國在債務上限問題上一再陷入僵局。消息令8月起美股偏軟，港股表現也有影響，截至8月4日，美股道指見三連跌，標指和納指更同見四連跌。周五三項股指分別下跌0.43%、0.53%和0.36%，港股夜期也跟跌，週末收報19,470點，下跌57點。故此恒指雖然現處19,539點，不過夜期見跌並收低於19,500點，令恒指本週能否守住此關口繼續備受考驗。事實上，8月3及4日連續兩日恒指均收低於10天平均線，7月12日以來首度出現，隱約看到後市偏軟機會較大。

大摩下調中國股票評級

畢竟上週五個交易日有四日見陰燭，其中7月31日和8月4日恒指見升，最終仍是低走以陰燭收市，便知不少投資者傾向沽售港股。又於8月2至4日大市成交金額約1,134億、1,012億和1,144億港元，均低於1,200億元，已回到不健康的偏低交投水平，正是7月下旬港股榮景出現前的狀態，不利港股後市走向。大摩也於8月2日下調中國股票評級至「觀望」，建議股份反彈應先行獲利。報告指投資者信心仍然非常脆弱，且對3月以來相當乏力或內地平淡的寬鬆措施感到失望，不願大規模預先配置。

美國對沖基金於7月已拋售約7億美元的在美上市中概股，其中拼多多 (PDD.US)、百勝中國 (YUM.US) 及唯品會 (VIPS.US) 等為被拋售最多的股票。基金的舉動必然令散戶投資者對中港股市前景有保留，現時只能冀望現時的中期業績發佈高峰期，大型中資股會為市場帶來驚喜。餐飲股已見業績表現不俗，至於本週，相信市場會關注8月8日理想汽車─W (2015)，以及8月10日中國移動 (0941) 和阿里巴巴─SW (9988) 公佈的業績。其中阿里巴巴雖僅公佈2023/24財政年度首季業績，但考慮到此乃恒指五大權重股之一，若業績勝預期有助恒指造好，本週留意19,300點，未能守住要有回到19,000至18,800點的心理準備。