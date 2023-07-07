FM財自 | 恒指節奏估未來

從恒指過去歷年的節奏，回顧過去凡是在1至2月份出現年度高位回落後，2至5月份皆出現一段震盪而沒有方向的盤整週期，今年如是，在1月27日見今年高位22700（暫定），向下回落之後，行走一段上落市週期在20000點上下徘徊，這與過去的2018及2021年的節奏很相像，而之後呢？

根據2018，2021甚至去年2022年，皆是在年初出現高位，然後震盪至6月份開始單邊爆發，7月份向下沉倫，直至10月，今年是否這樣只是節奏及機率的問題。

這不是見過去兩天恒指的下挫才有這種想法，筆者早在五六月份已提出相關例子，更早提出根據2018及2021年節奏是在今年3月初，估計會在6月份爆出單邊方向，而下跌的機率高於上升。

2018年6月8日開始向下逆轉新一個跌浪，比對今年6月19日開始的跌浪，遲了11天，若比對2021年6月28日開始的跌浪，再比對2022年6月29日開始的跌浪，這次卻早了一星期，但這3年在6月底及7月初之後都是大跌浪，而且破底...

大部分投資者已習慣恒指萬八至兩萬波幅

不過7月初首兩天的上升，打亂了我追淡的部署，至星期三（7月5日）回跌時才重新修正。

今年有些不一樣的是在，5月中開始一段急挫至5月31日最低18045， 六月初一段回升至6月16日最高20156，6月19日開始一個跌浪，一跌一升再跌回的震盪，打破了過去三年的窄幅徘徊再爆邊的格局， 或許這兩千點的震盪只是未來的演練，萬八至兩萬的波幅大部分投資人已習慣了，未來若能配合美股可能在7月4日美國國慶日之後見頂回調的話，港股未來可能跌破區間至17000點之下。

若未來恒指不跌反而升回19000點之上，則是節奏斷攬了，過去歷史不會簡單重複但會押韻，看今年如何。