FM財自 | 恒指繼續徘徊在2萬邊緣

隔晚美國股市早段突破波段新高，六月YM(道指)期貨最高至34363，是自2月14日以來新高，納指100（NQ）期貨更升至去年8月份以來高位至13367。

美國於兩個月內雖然出現第三間銀行破產倒閉，但第一共和銀行被美國政府接管，並將由摩根大通以106億美元收購，顯示地區性銀行風險可控，紓緩市場之前的恐懼，美股三大指數早段向上。

不過在5月份第一個交易日及FOMC利息決議之前市場心態反覆，道指收市由升轉跌46點，標普下跌1大點至4167，納指綜合破頂後回跌13點收。

恒指不宜追升追跌交易策略

港股（0502）早段急升之後倒跌，恒生指數開市後最多急升近400點至20286，然而擺脫不了50天線的魔咒，每次升破便急跌回，今年以來已經是第五次，才成為魔咒，恒指上午時段最低回跌至19761，5月份第一個交易日高低位已超過500點，是近兩星期以來最大，科指今天最高至4017，然而4000點仍然是科指中期的多空分界線，不容易一下子突破，上午11時過後指數才反彈。

自三月初開始，指數一直徘徊在波幅2000點之內，沒有方向，近期的高低更狹窄，在兩萬點上下不斷徘徊，這是週期的特性，回看2018及2021年的同期，也有這種情況出現，這是每次年初出現波段頂位之後回落，之後會出現中長線的兩股多空力量交替角力時期，市況會不漲不跌，最快要到六月中才會出現明顯方向，所以筆者早在三月初在此欄已提醒不適宜用追升追跌的交易策略。