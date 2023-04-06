FM財自 | 恒指續升待破50天線 滙控分拆充滿變數

於清明節假期前夕 (4月4日)，恒指五連升止步，當日下跌134點，收報20,274點。跌幅不足0.70%，僅屬微跌，連升多日稍見回吐實屬正常表現。另可留意當日大市成交金額約1,194億港元，低於1,200億至1,500億元的健康水平，證明交投活躍度較低，相信與本週只有三個交易日，放假氣氛濃厚有關。畢竟2月和3月均未見額外公眾假期，對不少投資者而言是久違的長假，故不排除若干投資者清明節假期前夕經已出發外遊，預期今日 (4月6日) 大市成交額進一步減少，下周三或之後才漸見重上1,200億元或以上。

恒指於短周期見偏淡

恒指雖見跌，卻仍收高於20,000點，經已連續五日如此，理應視為已企穩在20,000點心理關口之上。不過現較此關口高出不足500點，倘於復活節假期A股依然在交易期間出現負面消息，下周二港股復市便要受壓，所以後市走向仍要觀望。現應關注恒指處於兩條重要的移動平均線之間，分別是50天和250天線。兩條的重要性在於50天線屬短周期平均線代表，250天線則是長周期平均線代表。自3月29日起收高於250天線，暫於長周期來說後市傾向利好。不過自2月21日起，歷時超過一個月，恒指受制於50天線，短周期見偏淡。

負面消息消化道指升

惟見恒指連續兩日或以上收高於50天線，長短周期同見後市利好，方能確認後市有力續升。觀乎截至4月3日美股道指已見四連升，收報33,601點，較3月28日收報32,394點，期內累升超過1,200點。留意3月1日至今已超過一個月，僅見兩度四連升，於上述的以外，便見於3月1至6日；但僅累升不足780點，證明現屬道指近期罕見強勢。若由3月23日計至4月3日，歷時八個交易日其中七日見升，又見4月3日收報33,601點，已較3月6日收報33,431點高出170點，代表早前市場見美國有中小型銀行出現資金裂口，所觸發自2008年金融海嘯後再現金融危機的憂慮，已告一段落。

滙控進場時機未出現

這意味著美國上市的金融股，尤其是銀行股有不少仍較3月上旬水平顯著為低，吸引資金湧入。相信在港上市的國際銀行股和本地銀行股表現也會受惠，有望帶動恒指於本月上破50天線。現為恒指五大權重股之一的滙豐控股 (0005) 自3月28日起經已漸見回升，由3月27日收報51.65元，相對4月4日收報54.65元，累升5.82%。不過仍較3月9日 (美國矽谷銀行暴跌前夕) 收報58.55元低6.66%，推斷股價依然有上升空間，已持貨者不妨多觀望兩至三個交易日，未見滙控收高於55.00元，才考慮離場。但有意進場者則要三思，就算滙控真的有力升至58.55元，較現價之潛在升幅明顯不足一成，故此未見股價處於53.20元或以下，進場誘因不大。

另可留意滙控於5月5日將舉行股東週年大會，其中一項要表決的決議案，就是應否將滙控亞洲業務分拆作獨立營運。按上周三 (3月29日) 阿里巴巴─SW (9988) 升逾一成二皆因憧憬業務分拆有助釋放集團價值，相信市場對滙控分拆成事也有相若解讀，將會帶動股價顯著上揚。然而，當日投票結果充滿變數，雖見最大股東平安資產管理表示應對上述的股東動議持開放態度；但其僅佔權不足8.40%；而第二大股東佔權也有7.98%，若連同第三大股東佔權4.33%，一起表態否決，那麼分拆不獲通過機會大，可見現時滙控股價走向充滿不確定性，有意作中長線投資應待決議案有結果後再作定奪較合宜。

聶振邦(聶Sir)

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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