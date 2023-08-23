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FM財自
2023-08-23 18:50:08

FM財自 | 恒指若再挑戰萬八點失敗 重返一萬七千五附近僅時間問題

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恒指要上破18,000點關口，現時明顯上升動力不足（資料圖片）

恒指要上破18,000點關口，現時明顯上升動力不足（資料圖片）

恒指經歷七連跌後，終在周二 (822) 止步，暫見二連升，不過後市是否有力續升有隱憂。先從技術分析來看，81821日見下跌裂口，裂口頂部為821日低位17,936點，雖於昨日 (823) 一度高見18,000點，高於17,936點，卻收報17,845點，證明未能成功回補裂口。此外，裂口底部為818日高位17,867點，所以周三的收市位是跌出了此裂口，故此今日 (824) 留心恒指能否再挑戰回補此裂口，存在裂口已構成上升阻力的可能。至於從82223日高位為17,96518,000點，兩度試破18,000點關口都未能成功。

價升量縮解讀傾向利淡

倘若今日恒指再升，就算高位在18,000點之上，卻未能收穿，反映18,000點關口阻力大，那麼後市走向便不容樂觀。另可留意大市成交金額變化，81721日均為跌市，成交額分別為1,129億、1,064億和1,085億港元，同見高於1,000億元，而822日為升市，成交額約1,023億元，雖仍高於1,000億元，但少於上述三個交易日的，並且於昨日升市時僅錄得約842億元，是816日以來最低，所以對於要上破18,000點關口，現時明顯上升動力不足，加上「價升量縮」，市場解讀傾向利淡，影響普遍投資者入市意欲。

多隻內房股跌超過一成

於技術面以外，消息面未見重大利好的，從碧桂園 (2007) 再度成為表現最差藍籌股，跌近6.70%，較第二差的信義光能 (0968) 跌近3.10% 有明顯距離，證明內房債違約憂慮陰霾，依然主導近期港股投資氣氛。值得留意昨日多隻市場關注度高的內房股跌逾一成，包括融創中國 (1918)、富力地產 (2777) 和世茂集團 (0813) 等，其中世茂集團跌幅更逾兩成。自731日復牌以來，就算以當日開報1.30元計起，至昨收0.55元，不足兩個月已累跌逾五成七。若以2022331 (停牌前最後交易日) 收報4.42元計起，跌幅更逾八成七。

內房股年初至今跌幅大

731日晚上另一內房股雅居樂集團 (3383) 發盈警，表示2023上半年可能錄得未經審核綜合淨虧損後，822日晚上發佈補充公告，表示期內股東應佔虧損預算介乎約40億至45億元人民幣，筆者翻查財務記錄，這將是集團自20051215日上市以來，首個上半年錄得虧損。731日的消息，已令集團翌日股價挫逾一成八，前日補充消息再令昨日股價跌逾7.00%；暫於8月已累跌逾四成二，年初計起跌幅擴大至近六成六。不過上述的碧桂園、融創和世茂，跌幅都大於雅居樂的，年初至今均逾七成，融創和世茂更逾八。

821日發佈市評文章時指出的美元兌人民幣走勢，也不容忽視，在岸價於817日一度破7.3000，高見7.3173821日再高見7.3155，截至昨日晚上6:20，報7.2919，仍跟7.3000非常接近。值得留意近日內地央行經已不斷出手，例如吸納離場人民幣收緊流動性，以及周二設定較預期高出超過1.50% (2018年以來最大差距) 的人民幣中間價，卻未能令在岸價穩定保持在7.2700以下，證明現時人民幣貶值壓力仍大。故此恒指本週未能企穩在18,000點之上收市，要有本月再度向下靠近17,500點的心理準備。

聶振邦 (聶Sir)

聶振邦 (聶Sir)

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