FM財自 | 恒指超越了2015年「大時代」的3項指標

恒指自9月11日開始，從17,000點邊緣向上趨勢未停，15個交易日當中，只有兩天小幅度回跌，屢現大成交額，情況已超越了2015年3月底開始的「大時代」時期。
當年「大時代」的4月份，波幅指數最高至30.54％，而週三（10月2日）波幅指數最高升至42.56％，無論在上漲幅度、速度，甚至成交額，皆超越了2015年時期很多。
這波狂熱超越了「大時代」後，是否有機會接近2007「直通車狂熱 」呢？
10月份首個交易日開局，恒指最多上漲1,500點，市場憧憬下週A股會高開 ，甚至漲停板，恒指最多升逾1,500點，引申波幅高絕，波幅指數最高至42.56％，14天RSI升至91之上，週三的升勢不小科指股份的RSI皆升至90以上。
昨天（10月3日）恒指最多回跌1,000點，引申波幅從雲端中下跌，造成昨天 call 及 put 格價同時下跌的局面。
例如港交所昨天（1003）最深回跌6%時，港交所 11月 call價回跌逾5成，同時 put 價還小幅度下跌，昨天波幅指回跌至35％附近，今天升回39％之上。
恒指每天超過3％的高低波幅，已成為未來一個月的常態，儘管仍有上升空間，中線估計若再爆上相信也會在25,000點關前受阻多次。