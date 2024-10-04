FM財自 | 恒指超越了2015年「大時代」的3項指標

恒指自9月11日開始，從17,000點邊緣向上趨勢未停，15個交易日當中，只有兩天小幅度回跌，屢現大成交額，情況已超越了2015年3月底開始的「大時代」時期。

當年「大時代」的4月份，波幅指數最高至30.54％，而週三（10月2日）波幅指數最高升至42.56％，無論在上漲幅度、速度，甚至成交額，皆超越了2015年時期很多。

這波狂熱超越了「大時代」後，是否有機會接近2007「直通車狂熱 」呢？

10月份首個交易日開局，恒指最多上漲1,500點，市場憧憬下週A股會高開 ，甚至漲停板，恒指最多升逾1,500點，引申波幅高絕，波幅指數最高至42.56％，14天RSI升至91之上，週三的升勢不小科指股份的RSI皆升至90以上。