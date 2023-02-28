FM財自 | 恒指跌破2萬後的節奏

市場憧憬美聯儲加息即使還會持續一段時間，但也接近尾聲，昨天美匯回跌，歐元跌至兩個月以來的低位後反彈，美國股市回升，收市前收窄升幅，但仍然可呈現多頭排列。

港股今天（0228）早段持穩於2萬點之上，主要是受美股反彈支撐，但美股昨天只是上週的大跌幅作小反彈而已，是否回升仍然言之過早。恒指昨天（0227）跌破2萬，加上指數2月期貨期權結算日，股票期權2月最後交易日，但未有出現預期般比較激烈的下挫。

筆者在一個月前持續預期恒指會跌穿20000點的目標已達，也平掉了大部份空倉，目前正觀望印證是走哪一種節奏比較高機率些。如果美國未有再破底而持穩，未來恒指偏向於反徘徊在19500至21000點之間，可能持續幾個月的上下震盪，多看幾天再修正看法。

恒指 震盪中偏穩

個別股份方面，騰訊（0700）自1月27日高位416元我開始做空倉，之後在387元再一次空倉，long put的部份已平掉大半倉，short call已超過8成利潤，即使今天反彈至357元影響也不大。

阿里巴巴（9988）比較弱勢，今天雖然開在88.2元日低反彈，但力弱，看來還要再破昨天低位87.75元，估計在79至82元之間才有比較強的承接支持力度。恒指今天（0228）上午震盪中偏穩，但仍要看下午時段的走勢，最近港股經常下午行相反方向，若再向下發展的話，應會跌至19400附近才有支持力度，個人剛完成一個波段下跌的使命，暫時不急於開倉， 靜觀其變等3月初兩天再作打算。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名