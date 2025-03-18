FM財自 | 恒指跟節奏再破波段新高

港股上週連續回跌5天之後，上週五（3月14）開始重拾升勢，一天之隔逆轉跌勢，上升497點，在節奏上，雖然比對2月份時，時間拖長了幾天的調整期，再破波段新高的日數也慢了幾天，但特色是，上漲時很快，漲的乾脆俐落，昨天（3月17)恒指再升181點，今天（3月18)，上午收市前，曾漲逾500點最高24680，更升破3月7日的波段高位24669，再創3年多以來新高。

節奏方面從2月初升浪起步以來，2月份最晚3個交易日再破波段頂，3月份以來改為5至6個交易日，市場輪動仍然是市場的特色，過去多天科指明顯跑輸給恒指，儘管上周五開始逆轉升，恒指昨天上漲181點，科技指數昨天卻小跌收市，今天靠著阿里巴巴（9898）及小米業績前走高，加上一直積弱的百度（9988）也追落後，今天漲破百元超過9%的漲幅，科指中午收市前漲175點或2.98%，突然又跑贏恒指，市場資金輪動更有利港股後市發展。