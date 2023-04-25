FM財自 | 恒指連跌3日 五窮月今年應驗？

即將踏入傳統「五窮月」，港股已「窮定先」連跌3日，周二午後跌幅擴大，收市重挫342點，報19617點，科指亦跌3.46%。投資專欄作家煉金艾力在FM財自節目中指，4月全月波幅偏窄，相信5月未會出現如此情況，料會明顯見到方向，而他較為看好恒指向上，因恒指補裂口後，做好倉的值博率較高，但下半年才會有明顯升勢。

ATMJ當中睇好美團

4月屢屢傳出大股東沽貨的消息，騰訊(0700)、阿里巴巴(9988)、商湯(0020)都榜上有名，但他認為，有關消息對騰訊基本面並無影響，市場亦有足夠資金承接，而阿里減持商湯則是配合內地監管部門。科技股近日跑輸恒指，艾力指，今年科技股會繼續上落，未必會呈單邊走勢，若美國下半年減息，將有利科技股回升，其中美團(3690)的訂房業務強勁，料下半年會有較好表現，130元有較強支持力。

五一黃金周即將來臨，早前先前炒起的濠賭股已出現回吐。他指，受惠澳門旅遊業復甦，今年看好濠賭板塊，特別是龍頭股，其中銀河娛樂(0027)財務穩健，而金沙中國(1928)則要觀望今年能否扭虧，亦對出行股攜程(9961)睇高一線。

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