FM財自 | 想從股票市場轉戰期權前必讀

股票投資人是否適合做期權？期權是投資界上最具有挑戰性的市場，就像牌局，棋路和賽馬的混合體，交易員對此趨之若鶩，磨拳擦掌，來自各方的夢想者堆砌出一個偉大的城堡，但裡面異常驚險，名副其實是適者生存的殺戮戰場。

進入期權交易前，必先具備相關知識之外，還必須明白期權是槓桿放大的投機並非投資，要做得好，最少懂得股票融資交易，最好是已具有期貨的交易經驗，有了期貨交易的根基，期權就是一件很有用的武器，最少已經知風險，懂止蝕。

但對於期貨沒有經驗，甚至不懂槓桿的初學者來說，交易期權是異常危險，因為他們不懂止蝕，不習慣任何虧損，不懂風險及取捨，很難把期權做得好，因心理建設未調整妥當。

所以任何時間我並不鼓勵一個投資人參與期權交易，進入期權市場前，先了解自己屬於哪一類個性的投資人。

當中long雖然損失有限，但失敗率高，容易在過程中變為：短炒，一般「投資者」也不容易接受或承受所謂虧損有限，因為還是虧損。

short 雖然勝率高，但並不適合不清楚大槓桿風險及止損的「投資者」，要一個「價值投資」的信奉者，一剎那化身為隨時要止蝕並轉身的「投機者」彷如跨過宇宙般遙遠。

在股票市場上已經習慣獲利即賣出，虧損時變長線投資的作風，很難適應期權的盈虧高低概率生涯，建議別闖森林。

進入期權市場有三種人：

第一種是投資人，他們投資做得不理想，希望換個戰場，但擺脫不了過往的投資觀念，忽略了槓桿的危險。

第二種是投機者，他們了解風險，懂得資金控管。

第三種是賭徒，他們抱著賭博的僥倖心態，只為了「以小博大」而進入市場Long。

三種之中，只有小部份的第二種人能夠在期權市場生存下去。進入森林容易，毫髮無傷背著獵物安然走出森林沒幾人，大部份都在森林裡陣亡，這是很多人不想接受的一個現實，但確實如此。