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FM財自
2023-11-03 12:52:17

FM財自 | 憧憬港股恐懼底一週年

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恒指過去歷史不會簡單重複（資料圖片）

恒指過去歷史不會簡單重複（資料圖片）

市場預測美國聯準會緊縮周期已近尾聲，改而息率已見頂的預期，在週三晚鮑威爾 的會後聲明後，更讓市場認為加息周期已完結，10年及30年美國長債息率連續大幅回落，美股周四強勢，道指再漲 564點。

自從上周五低位32330，至昨晚（112日）道指收在33839，短短4天上升了1500點，是今年以來最大波段升幅，也是自6月以來最大單日升幅，標指及納指均創4月以及7月以來最大單日升幅。

美股多人看淡即怒夾四天

上星期五美股最後低收，納指小升，尤其是道指下跌366點後，這已經是連續3個周五低收節奏，隨後在上週末假日及週一即看到不少本地財經分析標題看淡美股，我心想納指自7月份開始的3個頂，沒人敢看淡，標指回跌超過10％，卻多人看淡？

他們應該看不懂節奏，連續3個周五低收週初反彈的節奏；更看不懂上週五納指與道指的背馳，才會在低位建議追沽。

更加別說美長債1030年在上週二（1024）利率背馳，可能見了頂的風險。

道指短短4天從上周五收市位夾空1500點，夾爆空倉，再一次證明市場氣氛的效用，及恐懼就是底。

連日似漲還回的港股，今天（1103）也終於跟隨美股的強勢，本週初10月底結算日及之後，我開始押注在一週年紀念上，因為去年的1031日恒指見波段低位14597，之後在11月初迎來一段狂漲8000餘點的升浪，不過今年遲來了一天，而今年10月的跌幅比對去年少很多，當然不能和去年幅度相比，昨天恒指才在不太強勢的情況下上漲128點，過去歷史不會簡單重複，但會押韻，今天則比較明顯的上升，升破上週五高位，中午時段恒指上升356點在17586

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