FM財自 | 我不看期權倉位變動的原因

我不看期權倉位是因為過往的勝率很低。(資料圖片)

很多期權新手皆以為是期權首先學的是看期權倉位變動，他們在網上道聽途說，一知半解，但對我來說，其實參考價值不大，還經常被誤導，而期權倉位變動這問題卻多次在網上被問及。

記得約11年前，有一位期權新手問我關於某指數期權的行權價，未平倉合約突然增加，有何啟示？我說我很少留意倉位變動。

對方卻不禮貌地留言說：你怎麼連這個都不懂？不是每個做期權的都必須懂的嗎？

我心裡嘀咕著：媽的，你既然懂了，為何還問我。

期權交易員背後有多少次失敗沒人知

我不看期權倉位，是因為知道有太多原因，高額成交或未平倉合約可能是窩輪商(Hong Kong Warrants)即將為新發行的窩輪而部署，或是舊窩輪的對沖；也可能是大戶或基金為持倉買反方向的期權作保險，或許是Naked short 的投機不是 long ，或許是跨月份的spread trade 價差交易，然後不少自稱期權專家的，又繪聲繪影地，用大戶資金部署的Long call 或 long put 來形容，誤以為找到先知...