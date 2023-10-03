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FM財自
2023-10-03 12:07:38

FM財自|技術分析不如節奏分析

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上周五9月29日結算日之後，恒指勁升436點（資料圖片）

上周五9月29日結算日之後，恒指勁升436點（資料圖片）

自從2021218日，港股最後一個牛市高位在31183，之後港股進入一個漫長的跌浪，很多專家後來形容為熊市，但如果是熊市，根據恒指過去20年的熊市週期，都不超過11個月的紀錄，這波自20212月高位開始的跌浪已持續兩年半，雖然同樣是下跌，但在時間窗及節奏上，有很大程度的分別。

筆者早在2020年底，就以失落週期來形容恒指的未來，至目前已持續了兩年半，發覺失落週期的特徵是，當中有不少起伏漲跌，但總是沒有牛市，當中很多震盪，但經常隨機，失落週期裏很多假突破假跌破的交易陷阱，每次高成交額就是頂，與過往的傳統技術分析經常背道而馳。

在這週期裏面，筆者曾用過很多獨特而自創的形容詞來解讀這週期的特色，例如：

《技術突破？認真就輸了》、《高成交額經常是頂》 、《失落週期炒失落》 、《破底彈破頂回》、《買在急挫恐懼時，空在興奮璀璨時》、《萬水千山總是回》及《見升不是升見跌不是跌》...等等。

十月份的終極跌浪

上周五（0929）結算日之後，恒指勁升436點，恒指最高升至1793510月期指最高升至17997，科指勁升142點或3.77％。

周五上升這節奏，與再上一週的922日非常相似，經常找節奏及回測的我，當然不會放過這種節奏的揣測，只是當天敢做沽多少而已。

同樣是星期五急彈， 922日隨後在兩個交易日，已再跌破波段底， 而這次，在假期後才一個交易日已跌破上星期的低位，今天中午前，恒指跌逾500點，最低至17213，再度跌破今年低，回看去年（2022年）十月份的終極跌浪，多麼的恐慌，事隔一年， 不小投資人仍然心有餘愧，所以筆者在上星期五發稿的前文中，已提及十月份要小心去年的節奏再現。

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