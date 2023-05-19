FM財自 | 持續3個月的漲跌無限Loop

兩大藍籌騰訊（0700）及阿里巴巴（9988），相繼公佈了業績，股價不升反跌，市場氣氛差勁，加上中特股弱勢，恒指今天跌近兩個月以來最低位，早段低見19353點，是近兩個月以來最低，科指低見3822點，險守5月份低位，今天的下跌仍然出現背馳現象，約10時後開始漸漸反彈，收窄了些跌幅。

昨晚納指向上突破去年8月份高位，標普也創2023年新高，而港股卻受美元指數強勢及人民幣貶值的憂慮困擾，加上適逢騰訊及阿里業績公佈後的獲利回吐，使得今天港股賣壓沉重。

恒指自上周二中特股見頂向下開始，走勢呈現每穿前底皆反彈的格局，而科指在本週初帶領恒指重回2萬之上，但只停留不到一天半的時間又跌回， 不過基於上落市節奏週期看來還未完，相信下周仍有機再重上兩萬。不過，不經不覺上落市週期盤旋已經行走近三個月，過去三個月當中，恒指來回穿梭於兩萬點已經N次，還有：見升不是升，見跌不是跌...這就是最經典的橫行震盪上落市，追高追低賭大趨勢的左右一巴無限loop。

看舊圖很容易因為是事後



交易本來就是這樣：看舊圖很容易，因為是事後，即市決策卻很難，因為還沒收市。投機是一種藝術，而藝術最精妙之處在於抽象，所以投機也很抽象，每個人都懂的就不會是藝術，更不是抽象，相信本月底以前，恒指可能又在抽象中重上2萬點。