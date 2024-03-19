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FM財自
2024-03-19 13:48:49

FM財自 | 捕捉K-pop熱潮 Global X印度及韓流主題ETF同日上市

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由RM、Jin、SUGA、j-hope、Jimin、V 和 Jung Kook共7位成員組成的BTS，紅遍全球。

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Global X ETFs在港交所上市兩隻以印度及韓國流行文化為主題的ETFs，分別為Global X印度精選10強 ETF（3184）和Global X韓流音樂及文化 ETF（3158）。該公司指，這兩隻ETF旨在爲投資者提供全面高效的投資體驗，以及提供獨特的機會讓投資者把握這些蓬勃市場的增長及潛力。

Global X印度精選10強ETF爲投資者提供印度市場前10大公司的投資機會，涵蓋技術、金融和消費品等各個領域，使他們能夠參與印度的經濟增長及分散投資組合。憑藉印度強勁的經濟基本面和充滿活力的商業環境，這隻ETF爲投資者提供了一個戰略性渠道，以發掘印度投資前景。

另一方面，Global X韓流音樂及文化ETF迎合了韓國娛樂業日益增長的人氣和全球影響力，旨在追蹤K-pop領域領先公司的表現，包括音樂製作、娛樂經紀及相關行業，使投資者通過一個便捷的投資工具，接觸到這個極具競爭力和文化影響力的市場。

未來資產環球投資（香港）有限公司行政總裁趙玩衍表示，這兩隻ETF的推出，顯示公司致力提供創新的投資方案，以配合投資者不斷轉變的興趣。爲投資者提供兩個充滿活力的市場的定向投資機會，使他們能夠參與這兩個市場的增長故事，潛在地提高他們的投資回報。

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