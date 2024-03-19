FM財自 | 捕捉K-pop熱潮 Global X印度及韓流主題ETF同日上市

Global X ETFs在港交所上市兩隻以印度及韓國流行文化為主題的ETFs，分別為Global X印度精選10強 ETF（3184）和Global X韓流音樂及文化 ETF（3158）。該公司指，這兩隻ETF旨在爲投資者提供全面高效的投資體驗，以及提供獨特的機會讓投資者把握這些蓬勃市場的增長及潛力。

Global X印度精選10強ETF爲投資者提供印度市場前10大公司的投資機會，涵蓋技術、金融和消費品等各個領域，使他們能夠參與印度的經濟增長及分散投資組合。憑藉印度強勁的經濟基本面和充滿活力的商業環境，這隻ETF爲投資者提供了一個戰略性渠道，以發掘印度投資前景。