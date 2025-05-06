FM財自 | 提防美股說散就散

股災時的憂慮之牆(Wall of Worry) 短短一個月內消退，標普500指數結束9日連升，投資人繼續觀察關稅會談進展，但特朗普表示未有計劃與中國會談，市場情緒稍受打擊，美元轉弱亞洲貨幣急升，金價回升，油價下挫，石油輸出國組織及盟友決定，6月再度增產。

週一晚（0505）標指中止9連升向下調整，不過回跌幅度不大，納指100（NDX）下跌134點收在19968，隨著股市上漲，4月初股災時的恐懼情緒瞬間消退，而樂觀情緒出現了大幅度的攀升，華爾街不少分析員又重投股市懷抱，現時才追入是否太遲？

要設好止損位避免二次傷害

股災過後一個月的今天，市場開始漸漸恢復信心，然而，回看一個月前社交平臺的貼文便知道誰沒有穿泳褲。

回看4月5日至4月10日之間，最高點擊率的貼文統計有：Cash is king ，別接飛刀，熊市只在半山腰，恒指下看17000，死亡交叉...那些分析員們近日又衝入市場追高，筆者從來並不反對追勢，但止損位要設好，以避免二次傷害。

納指100 (NDX) 在3月24 日重上2萬點之上，但維持不到兩天，第二天已跌回2萬點之下收市，之後展開一星期的股災式跌浪；上周五（5月2日）NDX 再次在2萬點之上收市，昨晚（5月5日）跌回2萬之下，目前看來只是連升後的回調，若今晚又升上2萬之上，可能真的只是回調，但若今晚納指再下跌，須提防說散就散，NDX 有再次跌回19000點之下的風險。