FM財自|料中移動升勢即將結束

上星期四（0302）的納指期貨，在11840附近似乎找到初步支持，美國正式開市時段，納指已有轉強的勢頭，在此之前，當天（0302）日間時段納指下挫，最低跌至11840之下，晚上回勇倒升，並跑贏標普及道指，美中不足是未有穿前底後才倒升，不然就更是完美的逆轉態勢。

之後在3月3日星期五更出現星期五效應，美國三大指數漲至最高位收市，然而本週面對多個市場消息之前，昨晚（0306）美股早段衝高，中段回跌，結束了3天急漲行情。

美股納指轉強兩天後，昨天再衝高遇上12500之壓趁機回調，市場正猜測美聯儲主席今明兩天在國會的演說會否會帶來新啟示，多倉獲利撤退，本星期三有小非農，星期五有非農數據，美股這星期的變數很多，暫時筆者未有持美股市場任何多空倉。

恆指經常在前一晚美股回跌時，低開高走，或是前一晚美股上漲時開高走低，今天（0307）同樣上演這情況，恆指低開百餘點後向上爆發，最高升至21000點，全靠中移動、內銀、三桶油等一眾舊經濟股帶領。

科指早段偏弱，拖低指數，唯獨阿里巴巴從連續幾天弱勢中走強，重上90元之上，至中午收市前，恆指漲幅收窄一些，21000至21200點是恆指的多空分界線，筆者看並不容易一次過突破。

中移動看幅度及速度已構成未段漲完的跡象

中移動週一（0306）高開在61.8元並一路向北，飆漲至64.7元最高，是連續5天的陽燭中最大，看幅度及速度已經構成未段漲完的跡象，今天上午時段最高至65元，是連續第六天的上漲，市場有貨的喝彩沒貨的羨慕，中移動的漲勢悄悄然已進入興奮甚至狂熱的階段，小心隨時見頂回落。

從中移動 期權 call的引伸波幅所見，雖然未至極高水平，但已高出 put的水平一大段，這也是另外一個即將見頂的訊號。

應該是時候逢高short call 中移動4月，strike price 可選擇67.50元或70元，暫時估計再漲的話，會在65.5至66.20元之間而回。

作者簡介：Option Jack 國際金融市場資深全職交易員，33年市場實務期貨期權交易經驗，專欄作者。暢銷書著作：“盤房爆炒30年”及 “哪有一天不交易”上暢銷榜前3名