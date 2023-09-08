FM財自|料恒指9月將跌破8月底

恒指在9月份第一個交易日（9月4日），爆出一支全陽燭，氣勢如虹，最多漲逾500點，然而隔天卻低開低走，並連跌3天，形成高位在月初首日的節奏？

回看上個月8月1日，恒指從2萬點之上回跌，之後迅速回落，更跌破波段低位至17573才反彈回漲一段，8月1日的20,331點，成為8月份的高位，這次9月份同樣出現高位在18899，昨天收在18202，若按照月初高之後跌這節奏，9月份未來市況堪憂。

再配合過往3年，9月份皆跌的情況，幻想9月份應該跌穿8月22日的低位17573，但過程是先反彈或是直接跌，就很難估計。

恒指成份股調整後的為首日在9月4日，被剔除恒指及國指的碧桂園（2007）、碧桂園服務（6098）連日急漲，而被納入恒指，國企及科指的國藥（1099），東方甄選（1797）及攜程（9961）卻連日急跌。

恒指公司又一次被打臉的諷刺，而這次更快更直接，天價納入地價剔除的魔咒，隔天就現形，3年多前我曾公開寫過，這是個魔咒。

夠低殘就是買入的最佳理由

週三周四（9月6及7日）狂漲的還有融創及恒大，所以我一向主張炒股不必看基本分析，若只看基本分析，誰敢買這些股？

只要股價跌得夠低殘，值博率高，無人敢買你就買，恒大在復牌日，我嘗試炒底不成功，後來轉而買碧桂園，就是基於股價夠低殘，夠值博的考量。