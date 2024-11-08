FM財自 | 新手交易期貨前不能不知道的事

期貨與期權皆是現時最熱門的衍生工具， 期貨是從相關標的衍生出來有到期日的期貨槓桿交易，跟隨現貨標的的漲跌方向，期貨還有一個功能就是價格發現，在現貨市場還沒有正式開盤的時候，期貨也能交易。 交易前必須注意合約總值 期貨與相關資產的主要分別在於槓桿的放大，有固定的合約規格，例如CME的標普500指數期貨，幾乎是最持久的期貨交易產品之一，至今仍然是交投熱絡，標普500指數是追蹤美國經濟體的500家最大型的上市公司，從80年代開始持續至今。

標普500指數期貨代號是ES，之後的英文代碼及數字代表月份及年份，全名是E-mini 標準普爾500期貨，合約量是指數×50；而近年熱烈交易的納指100期貨，代號是NQ，每個跳動點是20元，所有CME交易所的期貨及期權皆是以美元計算，例如NQ期貨，假設期貨價格在21000點，合約量即是：21000 x 20美元，合約總值達US$420,000元。 買賣一份期貨合約等於交易約42萬美元100家科技股份的漲跌組合。 成交量最大的指數期貨 在2019年5月，CME再推出微型Micro E-mini NQ指數期貨及微型ES 指數期貨，為了方便新手及散戶參與其中，微型標普、微型納指及微型道指期貨，代號前面加個(M)字，合約值是原本的再10份1。

以納指100期貨為例，微型納指100期貨的代號是MNQ，每個指數點是2美元，假設目前納指100期貨是21000點，MNQ的合約值便是4.2萬美元（21000×2），而所有期貨產品皆採取保證金形式交易，例如微型納指100的按金約5,000美元之下，保證金與大約是合約值的8份之1，詳情必須參考CME網頁說明及更新。 期貨交易前必須了解槓桿 相對於買賣指數ETF來作比較，指數期貨可發揮更大的槓桿效果，而且不用管理費，只有相對低廉的手續費，大大的減低了交易成本，方便短線交易，這也是期貨的優勢。

但新手開始交易時必須了解合約總值的槓桿放大及明白當中風險，還有月份的選擇，CME的三大美股指數期貨，只有季月：3、6、9及12月份到期合約。 港交所的恒生指數期貨HSI每點50港元，小型期MHSI每點10元，前面多了一個M字，因為是指數期貨，未平倉的買賣合約都會在最後交易日以現金（差價）結算，恒指每個月份皆有期貨。 新手想嘗試期貨交易，無論在任何市場，都應該從（M）字頭的期貨開始學習。 留意現貨交收的風險 除了指數產品之外，CME還有商品期貨，例如黃金、小麥、期油、外匯...等，固定規格期貨合約的交易。

開始期貨交易前必須了解交易相關資產的到期日，是現金結算或是有些商品期貨是以實物交收(Physical Delivery)的分別。 當中第一通知日First notice day (FND)：是代表期貨買方可能被賣方要求實貨交割，如果超過第一通知日而未有平倉的話，就有可能被賣方提出交收。 商品期貨，例如黃金期貨採用雙數月份，例如2、4、6…12月，現時主交易月份為12月，而原油期貨，每個月份皆有期貨合約，現時主要交易的近月份為12月，不過新手必須特別注意在第一通知日First notice day前平倉或轉月，以避免像3年前近月份期油出現負油價的災難。現時本地證券商皆會在有實物交收(Physical Delivery)的期貨產品的第一通知日，提早三個交易日強制性平倉或轉月，以防止客戶們面對實物交收的風險。

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