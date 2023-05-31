FM財自 | 日股成焦點 羅家聰︰日圓或進一步轉弱 | 6月美國再加息？

一如過往歷史，美國債務危機已順利達成初步共識，市場關注點落在6月中議息上，早前不少聲音估計今輪不會進一步加息，惟聯儲局作為通脹首選指標的4月個人消費支出PCE)物價指數不跌反升，令押注再次加息0.25厘的投資者大增。經濟學家羅家聰接受FM財自訪問時表示，要有效壓抑通脹，息口最少要高於通脹率一至兩厘，而且要持續一段壬時間。

他指出，今次的通脹並非如70年代般頑固，當息口高至經濟開始衰退時，通脹便會下降，而且除了中港，全球均面臨通脹和流動性泛濫問題，資金並非因息差單獨流向美國。

日圓或進一步轉弱

日本股市最近走勢強勁，究竟資金是憧憬日本經濟走出迷失，還是日股受到股神巴菲特的加持才短暫發威？羅家聰指，日本正轉移戰略重心至半導體，部份香港資金亦流入，令日股挾升，但長遠來看，日本始終存在人口結構等問題，經濟未有明顯改善。

傳日本央行下月會有大動作，將會調整YCC(收益率曲線控制)，帶挈日圓下半年轉勢，有大行預計日圓兌美元今年底前有機會升至122，即每百日圓兌約6.39港元。不過，近日美元兌日圓卻再次失守140，他表示，美匯目前仍在向上衝，或見106，日圓短期轉強的機會不大，更有可能失守145。想知更多博士對全球經濟的分析，即刻按下影片連結收看全片！