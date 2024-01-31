FM財自|【早鳥票最後一日】相約2024香港Web3嘉年華

4月6日-9日，2024香港Web3嘉年華將在香港會議展覽中心盛大舉行，FM財自是媒體支持。香港Web3嘉年華是由萬向區塊鏈實驗室、HashKey Group聯合推出的Web3活動品牌。此前圓滿落幕的首屆香港Web3嘉年華線下累計參與人數超過50,000，被行業譽為香港Web3發展史上里程碑式的事件。

Web3 潮流就在這裡

Web3嘉年華不僅是技術與創意的分享會，更是Web3潮流文化與香港傳統文化的熔爐。2024香港嘉年華保留了此前大受歡迎的Open Stage板塊，並進一步注入了香港“飲茶”靈魂。你將身臨其境地感受到過去的香港與未來的科技在這裡碰撞：在公車站等雙層巴士，路過繁華熱鬧的街角，來到茶餐廳點一杯凍檸茶和豬排鳳梨包……Web3的痕跡隨處可見，Web3潮流文化也將融入我們的生活。

值得一提的，Open Stage旁邊的咖啡吧也是港風十足，逛累了在這裡點一杯咖啡，仿佛來到了尖沙咀的懷舊咖啡廳。與之毗鄰的Open Stage將邀請到全球熱門NFT項目進行創新應用分享和Web3文化展示（點擊閱讀原文，即可申請成為Open Stage合作夥伴！）。舞臺設計結合了時興的香港地鐵站方格牆元素，寓意2024香港Web3嘉年華將如同交通樞紐輸送人群那樣，把Web3思潮送至香港，乃至全球的各個角落。在這裡，你將聆聽乾貨滿滿的內容分享，欣賞精彩絕倫的演出，體驗激情澎湃的遊戲交互……你想要的Web3潮流，這裡都有！