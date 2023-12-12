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FM財自
2023-12-12 11:58:26

FM財自 | 昨天的15972就是恒指今年低位？

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港股早段恒指很快已經跌破上週低位(資料圖片)

港股早段恒指很快已經跌破上週低位(資料圖片)

昨天（1211日）港股早段仍在市場氣氛低迷，壞消息籠罩的情況下低開，低開後恒指很快已經跌破上週低位，並向下尋底，恒指終跌破16000點一些，最低15972，創13個月新低，之後跟隨A股稍作反彈，收窄跌幅並收在16202點。

昨天的市況有些轉變，再也聽不到將會反彈的聲音，上週慢跌多天的時候，還看到很多人認為：別人恐懼我貪婪，很多“其他人”出現恐懼，應該跌完可炒底？

其實代表的是：市場未全面恐懼，可能未跌完。

恒指跑輸台指

昨天（1211）的再挫，恒指跌穿16000點，反而沒有再看到這種聲音出現，市場寂靜的，紛紛看下跌目標在14000點甚至12000點，跌破16000點才是真正的市場的全面恐懼，就如去年1024日至1031日的恒指底時，完全看不到：其他人恐懼，可以炒底的分析。

期待自己是遊戲中的倖存者時，只是一廂情願的幻想，是在抽象猶豫中衍生出的期望。可能連最後一批炒底的股民也恐懼了，這才是底？

11月底開始至上週，市況偏弱，氣氛淡靜，分析陸續有：恒指跑輸台指、上證指數跌回3000點之下、恒生指數回到1997年的水平，這些比較悲觀的訴說，而我一向很關注跌破整數位之後的走勢，昨天（1211）稍微跌破16000點之後反彈，可能就是這波恒指的終極，或至少今年的低位已見？ 完稿時，今天（1212日）恒生指數上午時段稍微反彈在16320點附近 ，距離昨天低位不到350點，用再破底止蝕策略，而在此水平炒底的話風險並不高。

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