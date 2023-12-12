FM財自 | 昨天的15972就是恒指今年低位？

昨天（12月11日）港股早段仍在市場氣氛低迷，壞消息籠罩的情況下低開，低開後恒指很快已經跌破上週低位，並向下尋底，恒指終跌破16000點一些，最低15972，創13個月新低，之後跟隨A股稍作反彈，收窄跌幅並收在16202點。

昨天的市況有些轉變，再也聽不到將會反彈的聲音，上週慢跌多天的時候，還看到很多人認為：別人恐懼我貪婪，很多“其他人”出現恐懼，應該跌完可炒底？

其實代表的是：市場未全面恐懼，可能未跌完。

恒指跑輸台指

昨天（12月11）的再挫，恒指跌穿16000點，反而沒有再看到這種聲音出現，市場寂靜的，紛紛看下跌目標在14000點甚至12000點，跌破16000點才是真正的市場的全面恐懼，就如去年10月24日至10月31日的恒指底時，完全看不到：其他人恐懼，可以炒底的分析。