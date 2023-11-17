FM財自|最多人誤解的期權問題有那些？

綜合整理了一下多年來，我在網上收到朋友們最多有關於期權的問題，有些非常簡單，有些卻涉及多方面的因素考量，很難簡單回答。
各種對期權的誤解林林總總，有時我甚至會放棄回答，以避免回答帶來愈多的誤解，因為有很多期權問題有多方面的考量因素，不能簡單的回答。
先整理出一部份如下：
1，在群組裡，看到很多師兄師姐們long都賺錢，而且有倍數的利潤，而我卻一直虧損，為什麼呢？
其實在市場上大部分人都只分享獲利的榮耀，而隱藏虧損，這是人之常情。
2，從期權倉位某Put行使價出現大成交及未平倉合約量（OI）增加，是否有大戶部署買入賣權看跌？
其實所謂大戶期權做倉，均是對沖風險或對沖舊有持倉風險居多，或許是short put而不是long put，而long short之間的成交，代表有對手持有不同的方向策略，並不需要用陰謀論來解讀，而且所謂大戶，可能是窩商用來對沖窩輪或牛熊證。
所以過度的聯想，只會徒添自己的煩惱誤判方向，自找麻煩。
3，我有short put 倉，如跌入價內時，是否要立即平倉，避免接貨（被行使）？
其實美式期權 short put倉，即使跌入價內，除非接近到期，否則仍然有時間值存在時，對手：long put者不可能放棄時間值的優勢而提前行使的，除非深入價內而又接近到期不到一星期，賣方才會被提前行使
4，是否要準備足夠接貨金額，才做short put比較安全？
期權是一種投機，只要嚴守止損位，到期前平倉即可，並不需要準備全額來買入股票，不然就不是槓桿投機了。
5，在結算日，股票期權是否用4點的收市價來結算？
香港股票期權是美式期權，並不是結算，而是以實貨（股票）交收，其實美式期權應該稱為最後交易日，不是結算日，若在最後交易日四點時，股價處於價內，而又未平倉，long等於放棄了價內值的金額，而short則會被行使，以約定行使價買入或沽空股票。
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