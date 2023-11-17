FM財自|最多人誤解的期權問題有那些？

綜合整理了一下多年來，我在網上收到朋友們最多有關於期權的問題，有些非常簡單，有些卻涉及多方面的因素考量，很難簡單回答。

各種對期權的誤解林林總總，有時我甚至會放棄回答，以避免回答帶來愈多的誤解，因為有很多期權問題有多方面的考量因素，不能簡單的回答。

先整理出一部份如下：

1，在群組裡，看到很多師兄師姐們long都賺錢，而且有倍數的利潤，而我卻一直虧損，為什麼呢？

其實在市場上大部分人都只分享獲利的榮耀，而隱藏虧損，這是人之常情。