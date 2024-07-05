FM財自 | 期權交易員的深層告白

期權市場是世界上最具有挑戰性的地方，就像牌局，棋路和賽馬的混合體，交易員對此趨之若鶩，磨拳擦掌，來自各方的夢想者堆砌出一個偉大的市場，但裡面異常驚險，名副其實是適者生存的殺戮戰場。
在考量自己是否適合這個市場前，必先明白，期權是槓桿放大的投機，並非投資。
期權要做得好，必須最少懂得股票融資交易，最好是已具有期貨的交易經驗，有了期貨交易的根基，期權才是一件很有用的武器，最少已經知道風險，懂止損。
但對於沒有期貨經驗，甚至不懂槓桿的投資人來說，交易期權異常危險，因為他們不懂止損，更不習慣虧損，很難把期權做得好，主因是心理建設未調整妥當。
所以，任何時間，我並不鼓勵一個投資人參與期權交易，進入期權市場前，先了解自己屬於哪一類個性的投資人。
期權的long 雖然損失有限，但失敗率高，一般「投資者」不容易承受連續多次的虧損？
期權的short 雖然勝率高，但並不適合不清楚高槓桿風險的「投資者」，要一個「價值投資」的信徒，一剎那化身為隨時要止損並轉身的「投機者」彷如跨過宇宙般遙遠。
在股票市場上已經習慣獲利即賣出的投資者，虧損時變成長線投資的作風，很難適應期權的盈虧高低概率生涯，建議別闖森林。
進入期權市場有三種人：
第一種是投資人，他們投資做得不理想，希望換個戰場，以槓桿追回過去損失，但擺脫不了過往的投資觀念，忽略了槓桿的危險。
第二種是投機者，他們了解風險，懂得資金控管。
第三種是賭徒，他們抱著賭博的僥倖心態，為了「以小博大」而進入市場。
三種之中，只有小部份的第二種人能夠在期權市場生存下去。
進入森林容易，毫髮無傷背著獵物安然走出森林沒幾人，大部份都在森林裡陣亡，這是我30多年在期權所看到，而大部分人卻不願意承認的一個現實。
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