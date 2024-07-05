FM財自 | 期權交易員的深層告白

期權市場是世界上最具有挑戰性的地方，就像牌局，棋路和賽馬的混合體，交易員對此趨之若鶩，磨拳擦掌，來自各方的夢想者堆砌出一個偉大的市場，但裡面異常驚險，名副其實是適者生存的殺戮戰場。

在考量自己是否適合這個市場前，必先明白，期權是槓桿放大的投機，並非投資。

期權要做得好，必須最少懂得股票融資交易，最好是已具有期貨的交易經驗，有了期貨交易的根基，期權才是一件很有用的武器，最少已經知道風險，懂止損。

但對於沒有期貨經驗，甚至不懂槓桿的投資人來說，交易期權異常危險，因為他們不懂止損，更不習慣虧損，很難把期權做得好，主因是心理建設未調整妥當。